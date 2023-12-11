Увернулся от пешехода и чуть не погиб

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У 57-летнего водителя Тойоты множественные переломы ребер и отростков грудных позвонков, двое его пассажиров отделались ушибами и ссадинами. Юного пешехода для дачи объяснений ищут полицейские. На участке дороги, где произошло ДТП, установлено ограничение скорости – 20 км/ч. Судя по видеозаписи происшествия, скорость легкового авто значительно выше - отметили в ГИБДД Алдана.
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это перекрёсток Дзержинского и 10 лет Якутии судя по всему.
А он очевидно быстрее ехал, да по скользкой дороге