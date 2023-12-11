Увернулся от пешехода и чуть не погиб

У 57-летнего водителя Тойоты множественные переломы ребер и отростков грудных позвонков, двое его пассажиров отделались ушибами и ссадинами. Юного пешехода для дачи объяснений ищут полицейские. На участке дороги, где произошло ДТП, установлено ограничение скорости – 20 км/ч. Судя по видеозаписи происшествия, скорость легкового авто значительно выше - отметили в ГИБДД Алдана.

0