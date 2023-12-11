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Увернулся от пешехода и чуть не погиб

Увернулся от пешехода и чуть не погиб

Автор:
11 декабря 2023 09:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Якутия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   
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У 57-летнего водителя Тойоты множественные переломы ребер и отростков грудных позвонков, двое его пассажиров отделались ушибами и ссадинами. Юного пешехода для дачи объяснений ищут полицейские. На участке дороги, где произошло ДТП, установлено ограничение скорости – 20 км/ч. Судя по видеозаписи происшествия, скорость легкового авто значительно выше - отметили в ГИБДД Алдана.

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Метки: Видео   ДТП   Якутия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   
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7  комментариев
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solosolovov 36 минут назад
Если на дороге обозначен пешеходный переход, то ответ очевиден: пропускать надо. Но если обозначения нет, то возникает другой вопрос: имеет ли право пешеход в принципе переходить дорогу на перекрёстках? Ответ да, пешеходу разрешено переходить дорогу на перекрёстках (и не только на них), но лишь в том случае, если рядом нет пешеходного перехода.
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78
KARAMBA1984 14 минут назад
Если бы ничего не делал то дальше бы спокойно поехал.
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6k
hhwost 23 минуты назад
ребёнок перебегал дорогу неглядя, конечно, но вполне себе по ПДД. п.4.3., на перекрёстке по линии тротуара.
это перекрёсток Дзержинского и 10 лет Якутии судя по всему.
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4k
Ухалус Посовиномус 53 минуты назад
ЗАголовок в принципе не соответствует содержанию
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2k
Дмитрий 56 минут назад
Поделом ему - нехрен нарушать скоростной режим. Больше так делать не будет.
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78
KARAMBA1984 Дмитрий 12 минут назад
У тебя радар в башке? Как скорость определил? Судя по видео меньше 60 он ехал...
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