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Без ДТП. Влез без очереди и быкует

Без ДТП. Влез без очереди и быкует

Автор:
08 декабря 2023 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   такси   
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В Москве на автомойке самообслуживания таксист влез без очереди, чтобы помыть свою машину, чем вызвал справедливый гнев у других водителей. Есть способы законно наказать за такое поведение? К счастью обошлось без экшена.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   такси   
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12  комментариев
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16k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Ну не удивил.
Обыкновенный акуевший чурбан.
Надо было его водой окатить и пусть валит, сушится
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715
Михаил 8 секунд назад
Таких торопыг еще на обочине через одного... А в эконом такси за рулем адекватных по моему 1 из 100... Марать руки об макаку не стал, молодец!
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5k
Психологическая поддержка 46 секунд назад
Надо было запереть его [мат] и простоять столько - сколько он сэкономил
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721
Шурман 4 минуты назад
Попадал так же но в Латвии и не на заправке , сидим спокойно в машине ждем пока дамочка освободит парковку , у меня правый поворотник включен . Стоим ждем и опа та только сдала и на ее место такая же курица резко чуть не бьет машину и влетает . Слово за слово ей пофиг , кликнула ключом и ушла . Пришлось другое место искать , потом вернулся и у нее случайно 2 зеркала остались лежать на снегу . Так что снегири герои помогли . Жена кстати просила этого не делать и типа не стоит обижаться на больных типа людей , да они не больные они просто [мат] .
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6k
pinbalist 12 минут назад
Блин, я бы не сдержался наверное. А вообще - если есть время, можно было бы закрыть ему выезд и сидеть, книжку читать.
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3k
RaiJu 18 минут назад
Сын осла и барана, совсем берега попутал. Я б на месте мужика в [мат] бы въехал.
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22k
сеньор Леонсио 21 минуту назад
Делов то как помоет , и будет выезжать ,просто машину грязью окатить.
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13k
кот базилий Полчаса назад
Мине очен нада
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7k
Mixalych 37 минут назад
Был такой случай в Прибалтике, даже полицию вызвали. Оказалось, что нет такого закона, что запрещает лезть на кассах, бензоколонках, мойках и тд без очереди. Тут уже просто вопрос жизни и взаимоотношений в социуме, морали, совести и взаимоуважения. Меня вот интересует, когда человек наплевав на окружающих и чисто теоритически, в 100 метрах от них попадет в передрягу и будет нуждаться в помощи, что он будет делать?
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7k
tamin 43 минуты назад
Да это же классический таксюга. Ногами по почкам, чтобы следов не осталось.
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12k
Rus77 44 минуты назад
Так и знал, что будет ослоё6!
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