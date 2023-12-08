Без ДТП. Влез без очереди и быкует

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В Москве на автомойке самообслуживания таксист влез без очереди, чтобы помыть свою машину, чем вызвал справедливый гнев у других водителей. Есть способы законно наказать за такое поведение? К счастью обошлось без экшена.
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Обыкновенный акуевший чурбан.
Надо было его водой окатить и пусть валит, сушится