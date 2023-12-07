Уснул за рулём и выехал на встречную полосу

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Видео аварии из Южной Африки. Местный "профессионал" уснул во время движения по трассе и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся c другим грузовиком. О судьбе всех участников аварии не сообщается.
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