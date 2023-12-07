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Уснул за рулём и выехал на встречную полосу

Уснул за рулём и выехал на встречную полосу

Автор:
07 декабря 2023 11:16
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЮАР   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   
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Видео аварии из Южной Африки. Местный "профессионал" уснул во время движения по трассе и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся c другим грузовиком. О судьбе всех участников аварии не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   ЮАР   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   
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1  комментарий
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Егор Попов 11 минут назад
И рег такой стоит на месте. Успел бы немного влево принять, хоть кабину из под удара убрал бы.
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