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"Тотальное" наказание за невнимательность

"Тотальное" наказание за невнимательность

Автор:
15 декабря 2023 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП в Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе. Водитель кроссовера при выезде со второстепенной не пропустил двигавшуюся по главной машину. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратор очевидца.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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4k
Anners Полчаса назад
"Невнимательность"?

Это так сейчас называется .......ый ......ский .......изм?
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4k
Харон Час назад
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