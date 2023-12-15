"Тотальное" наказание за невнимательность

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ДТП в Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе. Водитель кроссовера при выезде со второстепенной не пропустил двигавшуюся по главной машину. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратор очевидца.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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