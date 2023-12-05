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Машина сбила женщину с 2-летним ребёнком на руках

Машина сбила женщину с 2-летним ребёнком на руках

Автор:
05 декабря 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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2 декабря в Новом городе (микрорайон Чебоксар) женщина с 2-летним мальчиком на руках уверенно переходила дорогу вне пешеходного перехода. Старший сын заметив опасность остановился, а женщина с младшим сыном попала под колёса автомобиля Лада Ларгус. В результате ДТП пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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15  комментариев
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7k
Андрей 2 часа назад
Тот случай, когда ребёнок умнее родителя.
надеюсь обойдётся без последствий
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2k
Провокатор 12 минут назад
ПДД:
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, подземным или
надземным пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и
состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
УК РФ:
Статья 264.
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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1k
IOON 13 минут назад
"Обстоятельства устанавливаются", а чего тут собственно устанавливать, тупая пNзда прет не смотря на дорогу, еще и с ребенком на руках, человек по видео ехал с вполне адекватной скоростью, пп нет, эта тупая 3б3нь выходит из-за машины на дорогу и не глядя прет, итог закономерный, вот и все обстоятельства.
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549
Konstantin Lebedev Полчаса назад
Можно ли эту женщину лишить родительских прав?
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989
Дмитрий Полчаса назад
Куда ж ты, дебил, летишь то так.
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9k
Алексей 57 минут назад
Очень жалко ребенка. Из за беспечности матери пострадал ребенок. Надеюсь все хорошо будет. Водителя тоже конечно жалко, но скорость нужно выбирать учитывая обзорность и покрытие дороги.
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3k
Дмитрий Час назад
Она специально это сделала, машину увидела, показала второму ребенку остановиться, а сама пошла дальше.
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3k
Максим Час назад
А не прилегающая ли это территория? Уж больно похоже на дороги между домами. Местные есть?
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58k
dima423 Час назад
Ну че, тетка прям "молодец", идет с ребенком на руках через дорогу... по сторонам посмотреть? да ну накуй... как у себя по гостинной херачит не глядя)
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5k
Григорий Час назад
таких мамаш надо стерилизовать.
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1k
Друг Час назад
на видео видно что она обернулась, наверняка видела машину, и с мыслью, не трамвай объедет, пошла наискось по перекрестку ....
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226
Андрей Л Час назад
А еще есть ишачки, которые вперед из-за машины выталкивают коляску, а потом вываливаются сами.
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Хоть бы по сторонам посмотрела, овца е*аная! Себе геморрой нажила, ребенку и чужому мужику...
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