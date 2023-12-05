Машина сбила женщину с 2-летним ребёнком на руках

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2 декабря в Новом городе (микрорайон Чебоксар) женщина с 2-летним мальчиком на руках уверенно переходила дорогу вне пешеходного перехода. Старший сын заметив опасность остановился, а женщина с младшим сыном попала под колёса автомобиля Лада Ларгус. В результате ДТП пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали. Видео с двух ракурсов.
"2-летний мальчик доставлен в больницу для обследования. Водитель, совершивший наезд, трезв. Обстоятельства устанавливаются", - сообщают в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.
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надеюсь обойдётся без последствий
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, подземным или
надземным пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и
состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
УК РФ:
Статья 264.
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.