Действовал на упреждение?

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Очередное видео из Бразилии. Описание найти не удалось, но выглядит так, будто водить заподозрил в мотоциклистах преступников и по старой "доброй" традиции решил их задавить. Есть догадки, что произошло?
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Метки: Бразилия Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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