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Действовал на упреждение?

Действовал на упреждение?

Автор:
14 декабря 2023 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Очередное видео из Бразилии. Описание найти не удалось, но выглядит так, будто водить заподозрил в мотоциклистах преступников и по старой "доброй" традиции решил их задавить. Есть догадки, что произошло?
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Метки: Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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276
ruslan d Час назад
Эм , не понятно конечно , но им виднее
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13k
Djeff 8 минут назад
Никого он не заподозрил как преступников. Просто решил задавить. Это Бразилия, детка!
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2
yelena shishkina Полчаса назад
Машина похожа на инкасаторскую. Если так, то всё объесняет.
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1k
София Полчаса назад
Машина поворачивала. Водитель не видел мотоцикл.
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115k
Z_Павел Юрьевич_V 40 минут назад
Везде любят мотоциклистов!
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3k
sers 48 минут назад
Бразилия, много там непонятного!
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38k
Dobry vojak Svejk 59 минут назад
Похоже ничего он не думал - ехал по своим делам. Ну а мотоциклисты - так уж получилось....
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