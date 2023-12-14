Смертельный обгон при нулевой видимости

13 декабря около 15:15 в Цимлянском районе на 63-м километре трассы Морозовск — Цимлянск — Волгодонск 23-летний водитель автомобиля Хюндай Акцент при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Ауди Ку5. От удара Ауди выкинуло с проезжей части на обочину. Водитель корейского автомобиля погиб на месте аварии.

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