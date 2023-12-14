Смертельный обгон при нулевой видимости

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13 декабря около 15:15 в Цимлянском районе на 63-м километре трассы Морозовск — Цимлянск — Волгодонск 23-летний водитель автомобиля Хюндай Акцент при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Ауди Ку5. От удара Ауди выкинуло с проезжей части на обочину. Водитель корейского автомобиля погиб на месте аварии.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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вжик е#чий
Да потому что никак понять не можем. Ведь они же наверняка так же в интернете сидят как и мы. Наверняка не одну сотню подобных видео видели. И всё равно так же поступают. Мне ещё до получения прав хватило одного видео, как непристёгнутый вылетел из машины, метров на 5-6 вверх и расхреначился об асфальт. Ниразу непристёгнутый не ездил, даже сзади.