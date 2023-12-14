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Смертельный обгон при нулевой видимости

Смертельный обгон при нулевой видимости

Автор:
14 декабря 2023 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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13 декабря около 15:15 в Цимлянском районе на 63-м километре трассы Морозовск — Цимлянск — Волгодонск 23-летний водитель автомобиля Хюндай Акцент при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Ауди Ку5. От удара Ауди выкинуло с проезжей части на обочину. Водитель корейского автомобиля погиб на месте аварии.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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16  комментариев
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15k
Ничоси Час назад
Хендай тонированый в ноль. Из него вообще что-то видно?
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−3
Ли Харви Освальд 13 минут назад
Z is dead
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10k
Сол Гудман 21 минуту назад
Самоликвидировался, жаль невинные пострадали
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9k
Бритва Час назад
вввзззззжжжжжжжжзззzzZZZБУМ!
вжик е#чий
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5k
Григорий Час назад
больше он так не сделает.
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290
ruslan d Час назад
Ну вот зачем ?
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290
ruslan d Янка из Цесиса 9 минут назад
Конечно , ум-то пытливый
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16k
Kostick Час назад
хозяина ауди жалко. теперь и не с кого бабло выбивать. осаги там явно не хватит.
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