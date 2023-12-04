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Электромобили и гибриды признали менее надёжными, чем машины с ДВС

Электромобили и гибриды признали менее надёжными, чем машины с ДВС

Автор:
04 декабря 2023 12:50
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   исследование   машина   электромобиль   
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Старейшее издание США - Consumer Reports, специализирующееся на экспертизе пользовательских товаров и техники, выпустило очередной отчёт, касающийся степени надёжности машин последних трёх лет выпуска. Исследование охватило 20 потенциальных проблемных областей, включая работу силовой установки, трансмиссии, электрической составляющей, электроники и мультимедиа.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   исследование   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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Sssserega 10 минут назад
Да ладно серьезно? там же ломаться нечему! только инверторы и конверторы ебеишей мощности. там пару силовых ключеи стоят как капиталка двс!
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