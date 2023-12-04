Электромобили и гибриды признали менее надёжными, чем машины с ДВС

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По итогам подробного анкетирования 330 000 американских сограждан, являющихся собственниками машин выпуска 2021–2023 годов, выявилось несколько ключевых моментов.Опрос показал, что в среднем у электромобилей обнаруживается на 79 % больше проблем в процессе эксплуатации, чем у авто c обычным ДВС, невзирая на меньшее количество подвижных частей и более простую конструкцию силового агрегата. Особенно этим страдают машины традиционных автоконцернов, у которых явно недостаточно опыта в производстве батарейных моделей, а также стартапов типа Rivian. Электромобили марки Tesla, поскольку уже хорошо отработаны в производстве, практически не имеют конструктивных дефектов, и претензии к ним в основном подразумевают плохое качество сборки.Изданием особо подчёркивается, что если уж решились покупать «электричку», то берите ту, которая продаётся не первый год и в значительных объёмах.Ещё более неутешительны отчёты владельцев подключаемых гибридов (PHEV), которые продемонстрировали на ошеломляющие 146 % большее количество отказов, чем у машин с ДВС. А всё потому, что их сложная силовая установка сочетает в себе как электромобильные, так и автомобильные узлы и компоненты, что, естественно, удваивает вероятность поломок.