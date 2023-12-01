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Хороший охотник. Интересное ДТП из Сингапура

Хороший охотник. Интересное ДТП из Сингапура

Автор:
01 декабря 2023 09:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Водитель автомобиля Порше Макан "без должного уважения" совершал манёвр и устроил интересное ДТП. Ролик смотреть целиком
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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6k
hhwost 46 минут назад
убей их! убей их всех!!
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149
Константин Котов 12 минут назад
Комбо
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1k
thrashbox 18 минут назад
Мастер !
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14k
Алексей 36 минут назад
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4k
ProstoBoBka Час назад
Просто сказочный водятел порше! 3 должен был быть, но рег походу уехал...
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