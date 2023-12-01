Хороший охотник. Интересное ДТП из Сингапура

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Водитель автомобиля Порше Макан "без должного уважения" совершал манёвр и устроил интересное ДТП. Ролик смотреть целиком
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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