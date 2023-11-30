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Пошли на красный и поплатились за это

Пошли на красный и поплатились за это

Автор:
30 ноября 2023 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Красноярске двое любимчиков дедушки Дарвина решили перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора и попали под колеса минивэна. Пока живы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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4  комментария
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3k
xbrat Час назад
Слабоумие и отвага....
Жаль только водилу, гемора подбросили эти двое биба и боба
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3k
sers Полчаса назад
У нас цука такие пачками ходят. Недавно под поезд одна попала. Шла в капюшоне и наушниках.
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21
Пантелеймон Христофорович 47 минут назад
так им и надо!!! ДЕБИЛЫ обдолбаные!!!!
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Дальнобой

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