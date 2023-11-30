Пошли на красный и поплатились за это

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В Красноярске двое любимчиков дедушки Дарвина решили перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора и попали под колеса минивэна. Пока живы.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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Жаль только водилу, гемора подбросили эти двое биба и боба