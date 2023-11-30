FISHKINET
Сообщество Аварии 7378 постов • 561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Инспектор ДПС хотел догнать нарушителя, но устроил ДТП

Инспектор ДПС хотел догнать нарушителя, но устроил ДТП

Автор:
30 ноября 2023 09:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
608
1
1
В Санкт-Петербурге сотрудник ДПС хотел догнать нарушителя на Ладе и при попытке развернуться столкнулся с двигавшимся в левой полосе автомобилем.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей Полчаса назад
Зато ресурс крякалки сэкономил - даже на следующую машину хватит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей 24 минуты назад
инфинити ещё и в круг затонирована? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38852



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Набирающие популярность в сообществах
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Берегите себя
Берегите себя
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#животные#история#ДТП#факты#авто аварии#подборка#новости
#в мире#машина#Прикол#кино#интересное#Китай#аварии#Россия#закон#улыбнуло
#интересно#автомобили#люди#Автовсячина#фильм#позитив#забавно#удивительно#истории#Ynews
Миссия - пережить зиму Миссия - пережить зиму Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя Погоня закончилась на бетонном столбе Погоня закончилась на бетонном столбе Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться