Инспектор ДПС хотел догнать нарушителя, но устроил ДТП

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В Санкт-Петербурге сотрудник ДПС хотел догнать нарушителя на Ладе и при попытке развернуться столкнулся с двигавшимся в левой полосе автомобилем.
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Метки: Видео ДПС ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина полиция
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