Без ДТП. Сломала светофор и скрылась

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Инцидент произошёл в Вологде на пересечении улиц Чехова и Предтеченская. Оказывается не только автомобили сбивают светофоры. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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