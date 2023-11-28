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Без ДТП. Сломала светофор и скрылась

Без ДТП. Сломала светофор и скрылась

Автор:
28 ноября 2023 09:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   светофор   
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Инцидент произошёл в Вологде на пересечении улиц Чехова и Предтеченская. Оказывается не только автомобили сбивают светофоры. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   светофор   
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8  комментариев
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34k
Fat Lynx Час назад
Птичье говно рассохлось и светофор развалился?
Ворону вандала уже отловили?
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26
CyraxMotorsport 2 минуты назад
СК Взял на контроль данный инцедент???
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11k
zlopisec 15 минут назад
Ну нихренасе птерозавр, светофор с одного захода....
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8k
Tamdima 18 минут назад
Ворона кажется была без номеров, теперь хрен найдёшь её!
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5k
Lexx Полчаса назад
Не привинчен был. Держался на честном слове до прилёта вороны. Теперь пусть ищут, кто последний копался в светофоре и забыл всё назад прикрутить.
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18k
seller-k 39 минут назад
Тоже про пернатого...
Ссылка youtu.be
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10k
МихА 40 минут назад
ТП, лишить прав пожизненно, абоссать и на мороз
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8k
Pravednik84 52 минуты назад
Если бы мне предоставили правдивый отчёт, я бы уволил его составителя кфигам. Это, ять, невозможно.
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