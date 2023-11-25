Автоинструктор здорового человека

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Теперь для этого пацана любые поездки без инструктора как путешествие по Диснейленду.
Про ручник реально смешно)
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Метки: Видео Прикол Юмор авто автоинструктор инструктор маты
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