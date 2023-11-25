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Сообщество Автомир 12119 постов • 842 подписчика подписаться
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Автоинструктор здорового человека

Автоинструктор здорового человека

Автор:
25 ноября 2023 10:09
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Прикол   Юмор   авто   автоинструктор   инструктор   маты   
1160
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1

Теперь для этого пацана любые поездки без инструктора как путешествие по Диснейленду.

Про ручник реально смешно)

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   авто   автоинструктор   инструктор   маты   
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3  комментария
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505
Переоборудованный лосось Полчаса назад
прикольно
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334
ruslan d 17 минут назад
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1M
Великий Немой 21 минуту назад
Постанова!
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