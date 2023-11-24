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Таксист сбил пешеходов на тротуаре

Таксист сбил пешеходов на тротуаре

Автор:
24 ноября 2023 09:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   такси   
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В культурной столице автомобиль такси прилетел туда, куда его не вызывали и не ждали - на тротуар. 22-летние парень и девушка получили ушибы и были госпитализированы. В результате ДТП 45-летний водитель такси также получил травмы. По предварительным данным он не справился с управлением.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   такси   
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2  комментария
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SeñorGunDon 50 минут назад
Питерское такси - отдельная песня. В некоторых районах такси в принципе можно никогда не дождаться. А если удалось вызвать, то время ожидания в 20-30 мин в порядке вещей. А когда он приедет лицо его будет такое, будто он ппц тебе одолжение сделал, пафосные манеры зашкалят. Ни здрасьте ни досвидания. Пока ехал от Пролетарской до Маяковской насчитал у таксиста 3 проезда на красный и полное игнорирование разметки, едет по вектору по прямой. Самих таксистов процентов 20-30 откровенно "солевых".
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Zmey8838 43 минуты назад
Таксёр из "иностранных специалистов"?
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