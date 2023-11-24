Таксист сбил пешеходов на тротуаре

В культурной столице автомобиль такси прилетел туда, куда его не вызывали и не ждали - на тротуар. 22-летние парень и девушка получили ушибы и были госпитализированы. В результате ДТП 45-летний водитель такси также получил травмы. По предварительным данным он не справился с управлением.

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