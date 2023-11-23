FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12110 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Lada Vesta станет электромобилем

Lada Vesta станет электромобилем

Автор:
23 ноября 2023 15:47
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
958
1
В скором времени на дорогах России может появиться электрическая Lada Vesta. Об этом заявил вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев. По его словам, компания готова производить электромобили не только на платформе автомобиля Lada Vesta, но даже на платформе Нивы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Макашев 2 часа назад
Ну на НИВЕ - это вообще шедеврально. Представляю себе "зарядную станцию" где-нибудь в глухой тайге на заимке лесника
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Женя Полчаса назад
На разработку из бюджета сиколько выпросили деняк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 44 минуты назад
Lada Vesta с аккумуляторами!:))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Они там за модой походу следят.Головой не пользуются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
Сосед ватажный 2 часа назад
rip vaz
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 2 часа назад
"Lada e-Largus оснастят литий-ионными батареями и электродвигателем мощностью 150 л.с. Разгон до 100 км/час займет менее 10 секунд. На одном заряде электрический Largus будет способен проехать до 400 километров. Максимальную скорость электромобиля ограничат 145 км/ч."

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 2 часа назад
Сотрудники АвтоТаза - давайте так: Вы учитесь сначала делать машины ХОРОШО, а лишь потом делаете новые модели!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18669



Другие посты автора
Популярное в сообществах
При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик
При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик
В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
Набирающие популярность в сообществах
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Результат , справедливо или нет ?
Результат , справедливо или нет ?
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нашёл новую жертву

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#кино#люди#Ynews#авто аварии#Автовсячина#Разное#милота
#Юмор#автомир#животные#Прикол#фильм#аварии#история#США#Россия#подборка
#автомобили#машина#в мире#ДТП#забавно#дети#позитив#факты#кот#работа
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа АвтоВаз начал производство мощной Лады с разгоном до 100 км/ч за 10,9 секунд АвтоВаз начал производство мощной Лады с разгоном до 100 км/ч за 10,9 секунд Китайцы представили 1305-сильный электромобиль Китайцы представили 1305-сильный электромобиль Hyundai представил "заряженный" электромобиль Ioniq 5 N мощностью 641 л.с. Hyundai представил "заряженный" электромобиль Ioniq 5 N мощностью 641 л.с. Zeekr 007 окончательно рассекретили на китайском автосалоне Zeekr 007 окончательно рассекретили на китайском автосалоне Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены

На что жалуетесь?

Вернуться