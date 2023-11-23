Lada Vesta станет электромобилем

958
1
В скором времени на дорогах России может появиться электрическая Lada Vesta. Об этом заявил вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев. По его словам, компания готова производить электромобили не только на платформе автомобиля Lada Vesta, но даже на платформе Нивы.
А пока «АвтоВАЗ» готовится к началу производства электромобилей Lada e-Largus. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он обозначил сроки начала серийного производства электромобилей. Запуск производства намечен на первую половину 2024 года. Первую опытную партию обещают собрать на заводе в Ижевске уже в декабре текущего года.
Lada e-Largus оснастят литий-ионными батареями и электродвигателем мощностью 150 л.с. Разгон до 100 км/час займет менее 10 секунд. На одном заряде электрический Largus будет способен проехать до 400 километров. Максимальную скорость электромобиля ограничат 145 км/ч.
Lada e-Largus оснастят литий-ионными батареями и электродвигателем мощностью 150 л.с. Разгон до 100 км/час займет менее 10 секунд. На одном заряде электрический Largus будет способен проехать до 400 километров. Максимальную скорость электромобиля ограничат 145 км/ч.
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайцы представили 1305-сильный электромобиль
- Hyundai представил "заряженный" электромобиль Ioniq 5 N мощностью 641 л.с.
- Zeekr 007 окончательно рассекретили на китайском автосалоне
- Большой Xiaomi с четырьмя колёсами "случайно" рассекретили
- АвтоВаз начал производство мощной Лады с разгоном до 100 км/ч за 10,9 секунд
Новости партнёров
реклама