Lada Vesta станет электромобилем

А пока «АвтоВАЗ» готовится к началу производства электромобилей Lada e-Largus. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он обозначил сроки начала серийного производства электромобилей. Запуск производства намечен на первую половину 2024 года. Первую опытную партию обещают собрать на заводе в Ижевске уже в декабре текущего года.



Lada e-Largus оснастят литий-ионными батареями и электродвигателем мощностью 150 л.с. Разгон до 100 км/час займет менее 10 секунд. На одном заряде электрический Largus будет способен проехать до 400 километров. Максимальную скорость электромобиля ограничат 145 км/ч.