Очередная недолгая стоянка на МКАДе

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На внутренней стороне 55-го км МКАД, после развязки с Можайским шоссе 38-летний водитель автомобиля Хонда врезался в стоявшие после ДТП автомобили. В результате дорожной аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель автомобиля Хонда.
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Метки: Видео ДТП МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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