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Очередная недолгая стоянка на МКАДе

Очередная недолгая стоянка на МКАДе

Автор:
23 ноября 2023 10:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На внутренней стороне 55-го км МКАД, после развязки с Можайским шоссе 38-летний водитель автомобиля Хонда врезался в стоявшие после ДТП автомобили. В результате дорожной аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель автомобиля Хонда.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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5k
satra Час назад
"Левый ряд МКАДа, копеечная авария, давайте постоим!"
Что у людей в головах.
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927
John Freeman 4 минуты назад
Знак за 300 метров, какой знак?
Два дебила.
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7k
Vladimir 24 минуты назад
Тут либо тормози, либо рулем работай. И то и другое одновременно к хорошему не приведет.
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2k
Илья Час назад
Яхал б..я хейхей!
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