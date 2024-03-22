Новые Солярисы разбирают как горячие пирожки. Цены начинают задирать

Менеджер одного из автосалонов рассказывает, что из поступившей на склад партии в количестве 30 штук осталось незабронированными всего 9 автомобилей.



Чтобы гарантированно получить автомобиль, клиенты должны забронировать его, заплатив 5000 рублей. Однако, эта бронь не гарантирует, что покупатель получит машину именно по той цене, которая ему была озвучена. Дилер может попросить покупателя доплатить за автомобиль сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, иначе машину просто отдадут тому покупателю, который готов будет указанную сумму заплатить.



Отмечается, что цены на автомобили у разных дилеров значительно разнятся. Например, один дилер продает Solaris HC с мотором объемом 1.6 литров и автоматической коробкой передач за 2.89 млн рублей, в то время как другой может продавать ту же модель за 2.97 млн рублей.



Интересно отметить, что автомобили Solaris HC и Solaris HS поставляются к дилерам с заклеенными шильдиками Hyundai, тогда как автомобили Solaris KRS (Kia Rio седан) и Solaris KRX (Kia Rio X-Line) поставляются без эмблем на кузове, но при этом имеют эмблемы Kia на ступицах колес и руле.