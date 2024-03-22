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Новые Солярисы разбирают как горячие пирожки. Цены начинают задирать

Новые Солярисы разбирают как горячие пирожки. Цены начинают задирать

Автор:
22 марта 2024 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: Creta   Hyundai   Solaris   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
2052
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В России новые автомобили Solaris HC и Solaris HS, известные как Hyundai Creta и Hyundai Solaris, расхватывают как горячие пирожки. Дилеры сообщают, что все автомобили из первой партии уже практически разобрали. Их даже не успевают выставлять на продажу в шоурумах.

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Метки: Creta   Hyundai   Solaris   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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11k
Олегbl4 Час назад
Солярис? За 3 миллиона?
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3k
Егор Попов Полминуты назад
Тоже собрался было солярку брать. Пора уже пришла, устала моя ласточка совсем. Но сперва дождусь ладу искру, чего-то она мне очень понравилась - из того что смог про нее в сети найти. Вот сьезжу на тест-драйв на искре и сразу возьму, либо искру, либо солярку. Я понимаю, но на вкус и цвет как говорится... Мне нужно то, что я сам могу починить в большинстве случаев и с кондиционером обязательно.
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115
Liberman 4 минуты назад
Солярис забрал себе лавры "камри 3.5"? Что у людей с головами?
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63k
Олег 9 минут назад
Хорошо хоть справку от психиатра не нужно....
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92
ГТА Форевер 21 минуту назад
За 2,9 я лучше короллу с правым рулем 23 года куплю, ещё сдача останется
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92
ГТА Форевер 22 минуты назад
За 2,9 я лучше короллу с правым рулем 23 года куплю, ещ
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4k
Walther Полчаса назад
А назовите хоть один случай, когда дилеры цены начали снижать. Не на какие-то там мифические 3 -5 процента, а так чтобы по чесноку? Пока пара - тройка дилеров (а лучше штук -дцать, по всей стране) конкретно не огребут в область лица и туловища, они так и будут бесоебить с ценами себе в угоду и ни какие копеечные штрафы им не страшны.
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−6
225
Dead Moroz Игорь Полчаса назад
[мат] ты мудак. ты каждый день эту [мат] строчишь. Уже можно было за это время 10 работ найти обсос [мат].
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Добрый Бабайка
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