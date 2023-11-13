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Удирали от полиции и разбили каршеринговый Мерседес

Удирали от полиции и разбили каршеринговый Мерседес

Автор:
13 ноября 2023 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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В Казани 27-летний водитель при попытке удрать от полиции вылетел с дороги, врезался в столб и перегородил трамвайные пути. Сообщается, что убежать он далеко не успел и был задержан, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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5  комментариев
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5k
Дмитрий ! Час назад
Тупой и ещё тупее 3 штуки.
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6k
alex 16 минут назад
Плохо, очень плохо и мало стали разбивать машины каршеринга. Ну ничего, скоро Новый год, там таких видосов поболее будет
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4k
ProstoBoBka Полчаса назад
27 но такой тупой... пьяным или под веществами взять каршеринг, разбить его... До конца дней будет выплачивать его...
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6k
Дмитрий 59 минут назад
Полиция появилась так внезапно!!!
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