Удирали от полиции и разбили каршеринговый Мерседес

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В Казани 27-летний водитель при попытке удрать от полиции вылетел с дороги, врезался в столб и перегородил трамвайные пути. Сообщается, что убежать он далеко не успел и был задержан, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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