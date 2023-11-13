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Точное попадание в цель

Точное попадание в цель

Автор:
13 ноября 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9 ноября в Магнитогорске на перекрёстке пр. Карла Маркса и ул. Советской Армии в 21:35 пешеход переходя дорогу по регулируемому пешеходному переходу не успел закончить манёвр на разрешающий сигнал светофора и попал под колёса автомобиля ВАЗ 2110. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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10  комментариев
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Глупее пешехода и водителя трудно найти .
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6k
alex 22 минуты назад
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41k
Aleks Полчаса назад
Один шел, закрыв глаза. Второй ехал.
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5k
Дмитрий ! Час назад
Оба дебилы.
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23
Igor 2 часа назад
Пешеход мог бы или батонами быстрее работать или на рельсах следующий "зелёный" подождать.
Ну а тот летун, что увидев что ему зелёный включается - ещё притопил вместо того чтоб внимательнее посмотреть - вдруг кто завершает манёвр...
Короче виноваты оба (только не надо тут про ПДД, я про вину перед друг-другом), а тому который в больничке - подумать будет время...
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92k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Туловище идет строго "на автопилоте", на "красный"
И похеру мороз, ниябёт
Водитель тоже едет "по приборам", на дорогу не смотря....
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Дорожники виноваты. Перекрёсток нерегулируемый, неосвещённый, дорога узкая, разбитая.
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