Точное попадание в цель

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9 ноября в Магнитогорске на перекрёстке пр. Карла Маркса и ул. Советской Армии в 21:35 пешеход переходя дорогу по регулируемому пешеходному переходу не успел закончить манёвр на разрешающий сигнал светофора и попал под колёса автомобиля ВАЗ 2110. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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Ну а тот летун, что увидев что ему зелёный включается - ещё притопил вместо того чтоб внимательнее посмотреть - вдруг кто завершает манёвр...
Короче виноваты оба (только не надо тут про ПДД, я про вину перед друг-другом), а тому который в больничке - подумать будет время...
И похеру мороз, ниябёт
Водитель тоже едет "по приборам", на дорогу не смотря....