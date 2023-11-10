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Не оставил шансов на выживание

Не оставил шансов на выживание

Автор:
10 ноября 2023 13:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 ноября в Междуреченске на улице Орджоникидзе. На регулируемом перекрестке произошло столкновение автобуса НЕФАЗ и легкового автомобиля Мазда6. В результате аварии 27-летний водитель иномарки скончался в медицинском учреждении. В автобусе в момент ДТП пассажиров не было, водитель не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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12  комментариев
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28k
AzuveR Час назад
Водитель Мазда6,в глаза долбился? Или спал ?
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1k
Glassy Полчаса назад
Программируемая деформация - это когда машина деформируется вместе с содержимым.
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36k
АнтонПолднев Полчаса назад
Извините, не по сабжу. Но, каждый раз, когда вижу "Междуреченск", у меня, как у историка, флешбэк...
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365
Konst 53 минуты назад
Водила автобуса судя по всему скоро отправится в места не столь отдалённые...хотя это как повезёт
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35k
Андрей Иванов 56 минут назад
Автобус минимум на жёлтый ехал (зелёный загорелся уже после столкновения), но и мазда летела, а не ехала, причём за рулём отнюдь не Шумахер
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10k
Борис Карабанов 57 минут назад
Вину водителя автобуса никто не оспаривает (если, конечно, главная дорога не уходит налево), но водитель Мазды тоже должен был понимать, что у него не тормозной парашют. По-моему он даже пытался тормозить, но весьма неэффективно.
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