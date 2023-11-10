Не оставил шансов на выживание

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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 ноября в Междуреченске на улице Орджоникидзе. На регулируемом перекрестке произошло столкновение автобуса НЕФАЗ и легкового автомобиля Мазда6. В результате аварии 27-летний водитель иномарки скончался в медицинском учреждении. В автобусе в момент ДТП пассажиров не было, водитель не пострадал.
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