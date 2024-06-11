BMW - это диагноз?

Никакого экшна нет, чисто болтовня и скандал. Не знаю уж совпадение или нет, но опять БМВ и специфический контингент. Видео из СНТ "Стерля" в Стерлитамаке. Барышня перекрыла дорогу общего пользования, не давая никому проехать, заявляя при этом, что это её земля.

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