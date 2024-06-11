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BMW - это диагноз?

BMW - это диагноз?

Автор:
11 июня 2024 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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Никакого экшна нет, чисто болтовня и скандал. Не знаю уж совпадение или нет, но опять БМВ и специфический контингент. Видео из СНТ "Стерля" в Стерлитамаке. Барышня перекрыла дорогу общего пользования, не давая никому проехать, заявляя при этом, что это её земля.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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11  комментариев
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3k
Жирный бот 55 минут назад
фу, какая мерзкая у неё рожа)
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1k
Александр 3 минуты назад
Я один раз видел как водитель бмв поворотник включил, глазам не поверил, потом на регистраторе перепроверял. Впечатление незабываемое, как будто весь мир перевернулся в лучшую сторону! PS правда он включил поворотник с запозданием, после маневра и неуверенно как то. Видимо включал первый раз, но все ровно, очень запомнилось!
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SuperTroll 6 минут назад
Обжеванная в говно шмара. Сдать гайцам, что бы не повадно было ей так выеживаться.
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947
skorpin Полчаса назад
А за волосы вытащить это существо ....
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
клиника
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16k
Александр 48 минут назад
Процесс получения данной особью транспортного средства точно не мог произойти без бумажного пакета на её голове...
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372
Dmitry N 49 минут назад
На бмв нечего валить! Это она дрянь
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63k
dima423 51 минуту назад
взять за шкирку и выкинуть епалом в лужу, закрыть дверь и спокойно проехать... не понял ваще че они мнутся)
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29k
Matrosskin 54 минуты назад
ДПС надо было сразу и без разговоров - она же под веществами, посмотрите на мимику. А на такое они прибегают ой как быстро
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15k
Владимир Час назад
Где тот рыцарь, в сверкающей шестерке, что снес бы ей дверь в обратную сторону. Перевелись Ланселоты....
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1579 постов (1601 в горячем)

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