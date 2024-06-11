BMW - это диагноз?

949
1
1
Никакого экшна нет, чисто болтовня и скандал. Не знаю уж совпадение или нет, но опять БМВ и специфический контингент. Видео из СНТ "Стерля" в Стерлитамаке. Барышня перекрыла дорогу общего пользования, не давая никому проехать, заявляя при этом, что это её земля.
Ссылки по теме:
- Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал
- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
- Разбил свою и чужую машину, и сбежал с места аварии
- И самоустранился, и никого не зацепил
- Всё же мотоцикл - очень опасный вид транспорта, даже если водитель соблюдает ПДД
Новости партнёров
реклама