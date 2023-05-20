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В мире электромобилей новый король - Nevera от Rimac установила сразу 23 рекорда скорости

В мире электромобилей новый король - Nevera от Rimac установила сразу 23 рекорда скорости

Автор:
20 мая 2023 11:26
Метки: Rimac   Невера   рекорд   электромобиль   
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От 0 до 100 километров в час за 1,81 секунды, от 0 до 400 километров в час и снова до нуля за 29,93, а на закуску - 4,42 секунды от 0 до 200 километров в час.
И это лишь краткое описание рекордов.
В основе купе Rimac Nevera лежит монокок, и в компании гордятся, что это самая крупная единая углепластиковая деталь в автопроме, ведь, помимо обычной «ванны» салона, она включает крышу, задний подрамник и отсек для тяговой батареи. В монокок «вплавлено» 222 алюминиевые детали, он весит 200 кг, а его жесткость на кручение — впечатляющие 70 тысяч Нм/град.

Rimac Nevera имеет четыре электромотора (по одному на каждое колесо). Передние выдают по 340 л.с. и 280 Нм, задние — по 612 л.с. и 900 Нм, а максимальная отдача всей силовой установки — 1914 л.с. и 2360 Нм. У каждого мотора свой одноступенчатый редуктор, хотя на ранней стадии планировалось использование двухступенчатых трансмиссий на задней оси.

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Метки: Rimac   Невера   рекорд   электромобиль   
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2  комментария
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15k
ss 24 минуты назад
"...от 0 до 400 километров в час и снова до нуля за 29,93"
-
Он бы разогнался и до пятисот, но... батарейка закончилась...
А вот чтобы проехать 400 км. ему надо 7 часов и 29,93 секунды.
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15k
banzai7 40 минут назад
А где технические характеристики?
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