В мире электромобилей новый король - Nevera от Rimac установила сразу 23 рекорда скорости

В основе купе Rimac Nevera лежит монокок, и в компании гордятся, что это самая крупная единая углепластиковая деталь в автопроме, ведь, помимо обычной «ванны» салона, она включает крышу, задний подрамник и отсек для тяговой батареи. В монокок «вплавлено» 222 алюминиевые детали, он весит 200 кг, а его жесткость на кручение — впечатляющие 70 тысяч Нм/град.



Rimac Nevera имеет четыре электромотора (по одному на каждое колесо). Передние выдают по 340 л.с. и 280 Нм, задние — по 612 л.с. и 900 Нм, а максимальная отдача всей силовой установки — 1914 л.с. и 2360 Нм. У каждого мотора свой одноступенчатый редуктор, хотя на ранней стадии планировалось использование двухступенчатых трансмиссий на задней оси.