В мире электромобилей новый король - Nevera от Rimac установила сразу 23 рекорда скорости

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От 0 до 100 километров в час за 1,81 секунды, от 0 до 400 километров в час и снова до нуля за 29,93, а на закуску - 4,42 секунды от 0 до 200 километров в час.
И это лишь краткое описание рекордов.
И это лишь краткое описание рекордов.
В основе купе Rimac Nevera лежит монокок, и в компании гордятся, что это самая крупная единая углепластиковая деталь в автопроме, ведь, помимо обычной «ванны» салона, она включает крышу, задний подрамник и отсек для тяговой батареи. В монокок «вплавлено» 222 алюминиевые детали, он весит 200 кг, а его жесткость на кручение — впечатляющие 70 тысяч Нм/град.
Rimac Nevera имеет четыре электромотора (по одному на каждое колесо). Передние выдают по 340 л.с. и 280 Нм, задние — по 612 л.с. и 900 Нм, а максимальная отдача всей силовой установки — 1914 л.с. и 2360 Нм. У каждого мотора свой одноступенчатый редуктор, хотя на ранней стадии планировалось использование двухступенчатых трансмиссий на задней оси.
Rimac Nevera имеет четыре электромотора (по одному на каждое колесо). Передние выдают по 340 л.с. и 280 Нм, задние — по 612 л.с. и 900 Нм, а максимальная отдача всей силовой установки — 1914 л.с. и 2360 Нм. У каждого мотора свой одноступенчатый редуктор, хотя на ранней стадии планировалось использование двухступенчатых трансмиссий на задней оси.
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Метки: Rimac Невера рекорд электромобиль
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Он бы разогнался и до пятисот, но... батарейка закончилась...
А вот чтобы проехать 400 км. ему надо 7 часов и 29,93 секунды.