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Легендарная игра Contra на фонарях электрокара

Легендарная игра Contra на фонарях электрокара

Автор:
09 ноября 2023 11:55
Сообщество : Игромир
Метки: Contra   Видео   Китай   авто   игра   интересно   электрокар   
934
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Пользователь сети "запустил" знаменитую игру Contra на задних фонарях китайского электрокара. Правда, пока что это только анимация, а не реальный геймплей.

Система освещения автомобиля Zhiji L7 состоит из 5000 светодиодов. С их помощью можно выводить движущиеся изображения на фары и фонари.

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Метки: Contra   Видео   Китай   авто   игра   интересно   электрокар   
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11  комментариев
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57k
dima423 Час назад
Чето мне кажется с такой анимацией ему в жопу скоро въедут...)
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18k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Вот есть же умельцы!!! Я просто преклоняюсь пред такими скилами....
Ссылка youtu.be
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1k
liveevil 52 минуты назад
А про легендарную Adventure Island почему автор не сказал?
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22
Patiot liveevil 3 минуты назад
Супротив легендарной Контры этот пупс вообще не пляшет.
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361
Konst Час назад
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578
ruslan d Час назад
Фига , о ней еще помнят ...
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476
александр ломовицкий ruslan d Полчаса назад
у меня крестники в нее играют , и ватл тотс дубл драгон .
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22
Patiot ruslan d 6 минут назад
А почему бы её не помнить? Разработчики её тоже не забывают...
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