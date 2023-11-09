Легендарная игра Contra на фонарях электрокара

934
1
1
Пользователь сети "запустил" знаменитую игру Contra на задних фонарях китайского электрокара. Правда, пока что это только анимация, а не реальный геймплей.
Система освещения автомобиля Zhiji L7 состоит из 5000 светодиодов. С их помощью можно выводить движущиеся изображения на фары и фонари.
Источник:
Ссылки по теме:
- Водитель из Китая продемонстрировал невероятное мастерство, проехав по двум брёвнам
- Вандализм в алкогольном угаре: пьяный китаец повредил четыре роскошных автомобиля
- Фанаты создали потрясающий ремастер-трейлер Need for Speed Underground 2 с графикой нового поколения
- Авария дня. Ошибка ценою в жизь
- Первый в мире детский автомобиль, разрешенный для передвижения по дорогам
Новости партнёров
реклама