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Фанаты создали потрясающий ремастер-трейлер Need for Speed ​​Underground 2 с графикой нового поколения

Фанаты создали потрясающий ремастер-трейлер Need for Speed ​​Underground 2 с графикой нового поколения (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 09:48
Сообщество : Игромир
Метки: Need For Speed   Nfs Underground   nfs   авто   видео   видеоигра   игра   
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NFS - одна из самых популярных серий видеоигр, которая на протяжении многих лет очаровывала геймеров. На данный момент выпущено 24 игры, последней из которых является обновленная версия Need For Speed Hot Pursuit. Но даже спустя почти два десятилетия NFS Underground и Underground 2 остаются одними из лучших игр, когда-либо выпущенных в этой серии.

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Метки: Need For Speed   Nfs Underground   nfs   авто   видео   видеоигра   игра   
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8  комментариев
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12k
alexis Час назад
Даёшь Carmageddon в 4К
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Rhodium Полчаса назад
Крутяк,мне понравилось))
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в плане графики еще в 2010 были такие же затравочные ролики у серии NFS, в чем тут "новое поколение"?
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
ремастер какое-то дурцкое слово
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dima423 2 часа назад
скорей бы уже прям к мозгу игры научились подключать)
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