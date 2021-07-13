Фанаты создали потрясающий ремастер-трейлер Need for Speed ​​Underground 2 с графикой нового поколения

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NFS - одна из самых популярных серий видеоигр, которая на протяжении многих лет очаровывала геймеров. На данный момент выпущено 24 игры, последней из которых является обновленная версия Need For Speed Hot Pursuit. Но даже спустя почти два десятилетия NFS Underground и Underground 2 остаются одними из лучших игр, когда-либо выпущенных в этой серии.
Российские 3D-дизайнеры с YouTube-канала Odonata Cinema, которые снимают ролики на автотематику, представили, как мог бы выглядеть трейлер к ремастеру культовой игры Need for Speed Underground 2, которая вышла в 2004 году.
Видео идет три минуты, в нем звучит одна из композиций NFS Underground 2 — ремикс «Riders On The Storm» в исполнении группы The Doors.
Видео идет три минуты, в нем звучит одна из композиций NFS Underground 2 — ремикс «Riders On The Storm» в исполнении группы The Doors.
По сюжету ролика, главный герой прибывает в аэропорт Бэйвью и садится за руль зеленого Nissan 350Z, чтобы перегнать спорткар в автосалон. По пути он встречает двух стритрейсеров на знаковых для серии NFS автомобилях — Nissan Skyline GT-R R34 из первой части Underground и BMW M3 GTR E46 из Most Wanted 2005 года.
После гонки по ночным улицам, где не обошлось без ДТП, герои разъезжаются в разные стороны в стиле сцены из фильма «Форсаж 7». «3 минуты ностальгии вам обеспечены! Будьте внимательны и не пропустите пасхалки!» — отметили авторы ролика.
После гонки по ночным улицам, где не обошлось без ДТП, герои разъезжаются в разные стороны в стиле сцены из фильма «Форсаж 7». «3 минуты ностальгии вам обеспечены! Будьте внимательны и не пропустите пасхалки!» — отметили авторы ролика.
Ремастер игры — это реставрация ее графической и технической частей, чтобы с классикой могла ознакомиться новая аудитория (запустив ее в том числе и на современных игровых консолях).
В серии Need for Speed выходил только один ремастер: это случилось в ноябре 2020 года с игрой Need for Speed Hot Pursuit.
В серии Need for Speed выходил только один ремастер: это случилось в ноябре 2020 года с игрой Need for Speed Hot Pursuit.
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