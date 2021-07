Фанаты создали потрясающий ремастер-трейлер Need for Speed ​​Underground 2 с графикой нового поколения

Российские 3D-дизайнеры с YouTube-канала Odonata Cinema, которые снимают ролики на автотематику, представили, как мог бы выглядеть трейлер к ремастеру культовой игры Need for Speed Underground 2, которая вышла в 2004 году.



Видео идет три минуты, в нем звучит одна из композиций NFS Underground 2 — ремикс «Riders On The Storm» в исполнении группы The Doors.