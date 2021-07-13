Фанаты создали потрясающий ремастер-трейлер Need for Speed ​​Underground 2 с графикой нового поколения

По сюжету ролика, главный герой прибывает в аэропорт Бэйвью и садится за руль зеленого Nissan 350Z, чтобы перегнать спорткар в автосалон. По пути он встречает двух стритрейсеров на знаковых для серии NFS автомобилях — Nissan Skyline GT-R R34 из первой части Underground и BMW M3 GTR E46 из Most Wanted 2005 года.



После гонки по ночным улицам, где не обошлось без ДТП, герои разъезжаются в разные стороны в стиле сцены из фильма «Форсаж 7». «3 минуты ностальгии вам обеспечены! Будьте внимательны и не пропустите пасхалки!» — отметили авторы ролика.