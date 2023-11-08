Украина и опять цирк на дороге. Там какие-нибудь правила вообще действуют?

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Прошлый ролик из Украины можно посмотреть тут, а сегодня ещё более лютый трэш. Пешеход скончался.
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Метки: Видео ДТП Украина аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили смертельное ДТП
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Там добровольно сотнями отправляются в мясорубку.
А тут какой-то нищеброд по обочине шел.
Украина это просто территория, без правил, без закона, с нулевой ценностью человеческой жизни.