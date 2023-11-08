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Украина и опять цирк на дороге. Там какие-нибудь правила вообще действуют?

Украина и опять цирк на дороге. Там какие-нибудь правила вообще действуют?

Автор:
08 ноября 2023 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Украина   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
2456
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Прошлый ролик из Украины можно посмотреть тут, а сегодня ещё более лютый трэш. Пешеход скончался.
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Метки: Видео   ДТП   Украина   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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13  комментариев
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19k
Alush Час назад
Каждый день там сотнями гибнут. Одним меньше, одним больше, кто сейчас их считает...
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6k
jnkbxybr 4 минуты назад
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122
ilya 9 минут назад
И все такие дальше едут
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122
ilya 10 минут назад
там сейчас одно правило, всех в военкомат
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669
Werewolf_LT 23 минуты назад
Там всегда так было. В 12-ом году через Беларусь в Крым ехал (первое путешствие) - какой-то паноптикум был на дорогах - дохера хамства и аварийных ситуационов... По разным видосам - ничего не поменялось.
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8k
mbr 44 минуты назад
Да ладно, там всем пох...й на это.
Там добровольно сотнями отправляются в мясорубку.
А тут какой-то нищеброд по обочине шел.
Украина это просто территория, без правил, без закона, с нулевой ценностью человеческой жизни.
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26k
Федор Час назад
В повороте, через сплошную обгоняют! У них там инстинкт самосохранения совсем на нет сошел?
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24k
Евгений Час назад
Похоже, их там уже никто не считает.
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626
GoodFireman Час назад
Вна уркаине везде ходить опасно. Шел чел и улетел, в прямом и переносном!
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8k
Ntvl 2 часа назад
Страна долб.оёбов, это вообще ничего не сказать...
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542
ruslan d 2 часа назад
Жесть какая ...
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3k
Вовака 2 часа назад
Ипать-копать, движение как мечтает мой "малолетний" сосед-дебил.
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