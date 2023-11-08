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Одного спас, второй погиб

Одного спас, второй погиб

Автор:
08 ноября 2023 10:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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И снова стоящие автомобили на МКАД. Вчера вечером на внешней стороне 82-го километра, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. По информации Прокуратуры Москвы, мужчина скончался.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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14  комментариев
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1k
Eugene 42 минуты назад
Какая то нездоровая хрень встать посреди дороги.
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16k
Совранский 41 секунду назад
Блин, как же глупо((((((
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Ну, понятно - остановка, знак, то сё, но как же водитель едет-то - с закрытыми глазами? Дорога ОСВЕЩЕНА. На дороге хорошо видимое препятствие. Чуть дёрнул рулём, но, видимо, вовремя спохватился и решил "бить в своей полосе", убив человека, но чтобы не повредить машины слева-справа.
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125
pitt silver Борис Карабанов 2 минуты назад
Скорей всего отвекся на телефон и вовремя не среагировал
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
Когда же запомнят, что остановка на МКАДе добавляет +100 к скрытности
А выставленная канистра - срабатывает только на велосипедистах, да и то не всегда
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662
Аристарх Севидов 36 минут назад
Не видно, что там на водяных знаках написано? Деп что?)
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