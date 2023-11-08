Одного спас, второй погиб

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И снова стоящие автомобили на МКАД. Вчера вечером на внешней стороне 82-го километра, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. По информации Прокуратуры Москвы, мужчина скончался.
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