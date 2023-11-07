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МКАД. Опрокидывание грузовика и небольшое ДТП с уворачивающимися автомобилями

МКАД. Опрокидывание грузовика и небольшое ДТП с уворачивающимися автомобилями

Автор:
07 ноября 2023 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Очередное видео от Дептранса. На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть. История умалчивает о том, что было за кадром.

Источник:

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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3k
xbrat 49 минут назад
т800 завалил грузовик с т1000?
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872
Чендлер 4 минуты назад
Феерично...
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24k
SolomonA 44 минуты назад
За несколько секунд до этого...
Ссылка www.youtube.com
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