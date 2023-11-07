МКАД. Опрокидывание грузовика и небольшое ДТП с уворачивающимися автомобилями

837
1
1
Очередное видео от Дептранса. На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть. История умалчивает о том, что было за кадром.
Источник:
Ссылки по теме:
- Был молодым и слишком самоуверенным
- Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП
- Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП
- Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход
- Авария дня. "Ужаленный" Порш устроил серьёзное ДТП с машиной скорой помощи
Метки: Видео ДТП Дептранс МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама