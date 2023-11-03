АвтоВАЗ в очередной раз переписал ценники на новые автомобили и даже объяснил почему

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Подорожал почти весь модельный ряд АвтоВАЗа, кроме базовых комплектаций автомобиля Niva Legend, седана и лифтбэка Lada Granta, а также седана Lada Vesta.
Автомобили Lada Granta прибавили в цене 64 тысячи рублей. Lada Granta Cross подорожала на 79 тысяч. Lada Granta Drive Active стала дороже на 84 тысячи рублей.
Также существенно прибавили в цене автомобили Lada Vesta и Vesta Cross. Ценник на эти машины поднялся на 83-91 тыс. рублей.
Lada Niva Legend подорожала на 85 тысяч во всех комплектациях, кроме базовой. Lada Niva Bronto прибавила в цене 86 тысяч, а Lada Niva Travel — 106 тыс. рублей.
На «АвтоВАЗе» рассказали, что рост цен на автомобили связан с удорожанием логистики, компонентов и материалов, а также в связи с повышением ключевой ставки и переходом на импортонезависимые узлы.
Также существенно прибавили в цене автомобили Lada Vesta и Vesta Cross. Ценник на эти машины поднялся на 83-91 тыс. рублей.
Lada Niva Legend подорожала на 85 тысяч во всех комплектациях, кроме базовой. Lada Niva Bronto прибавила в цене 86 тысяч, а Lada Niva Travel — 106 тыс. рублей.
На «АвтоВАЗе» рассказали, что рост цен на автомобили связан с удорожанием логистики, компонентов и материалов, а также в связи с повышением ключевой ставки и переходом на импортонезависимые узлы.
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Метки: Автовсячина ВАЗ Лада авто автомир автомобили завод машина
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Извините.
В связи с *переходом на импортонезависимые узлы*. Ржу. Если узлы отечественные, то тогда и машина должна быть дешевле!
А которые дома строят и квартиры продают, они рабочим зарплату поднимают в процентном соотношении?!
Если бы так было, то все были бы в наваре! А так как сейчас, с ростом цен покупательная способность уменьшается и доход не растёт! Тупик!
А про этих, как их там, которые в низу ползают по улицам, а - народ! Про них то он и не узнает никогда!
Уверен - покупатели найдутся