АвтоВАЗ в очередной раз переписал ценники на новые автомобили и даже объяснил почему

Автомобили Lada Granta прибавили в цене 64 тысячи рублей. Lada Granta Cross подорожала на 79 тысяч. Lada Granta Drive Active стала дороже на 84 тысячи рублей.



Также существенно прибавили в цене автомобили Lada Vesta и Vesta Cross. Ценник на эти машины поднялся на 83-91 тыс. рублей.



Lada Niva Legend подорожала на 85 тысяч во всех комплектациях, кроме базовой. Lada Niva Bronto прибавила в цене 86 тысяч, а Lada Niva Travel — 106 тыс. рублей.



На «АвтоВАЗе» рассказали, что рост цен на автомобили связан с удорожанием логистики, компонентов и материалов, а также в связи с повышением ключевой ставки и переходом на импортонезависимые узлы.