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АвтоВАЗ в очередной раз переписал ценники на новые автомобили и даже объяснил почему

АвтоВАЗ в очередной раз переписал ценники на новые автомобили и даже объяснил почему

Автор:
03 ноября 2023 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
1425
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Подорожал почти весь модельный ряд АвтоВАЗа, кроме базовых комплектаций автомобиля Niva Legend, седана и лифтбэка Lada Granta, а также седана Lada Vesta.

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Метки: Автовсячина   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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16  комментариев
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36k
АнтонПолднев Час назад
Импортные комплектующие были дешевле отечественных? Штош...
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10k
BarOb 4 минуты назад
Что на автовазе хорошо научились делать, так это обосновывать очередное подорожание.
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7k
Горец Ю 13 минут назад
Да хоть на сколько пусть поднимают, не куплю уже никогда. Во-первых дрянь редкостная, во-вторых в край охреневшие продаваны.
Извините.
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9k
Алексей 44 минуты назад
Ахахаххахаха....
В связи с *переходом на импортонезависимые узлы*. Ржу. Если узлы отечественные, то тогда и машина должна быть дешевле!
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35k
koleos72 45 минут назад
Интересно, а вот эти пи.доры что цены подняли процентов на десять, они своим рабочим зарплату подняли на 10%?!
А которые дома строят и квартиры продают, они рабочим зарплату поднимают в процентном соотношении?!
Если бы так было, то все были бы в наваре! А так как сейчас, с ростом цен покупательная способность уменьшается и доход не растёт! Тупик!
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337
ИНО Час назад
Может быть АВТОВАЗУ стоит начать выпускать вот эту модель для малоимущих?
Уверен - покупатели найдутся

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131
iskra ИНО 8 минут назад
Так она дешевле не будет. Цена же не от времени выпуска зависит, а от стоимости металла, резины,электроэнергии,заработной платы,налогов,и пр. И все это меняется со временем в сторону увеличения.
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558
ruslan d Час назад
Красавцы
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7k
Андрей Час назад
интересное, что они придумают при следующем подорожании, через пару месяцев
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28k
Matrosskin Час назад
Это на фоне новости вчерашней про высказывание Патрушева - дескать, пора "параллельный импорт" прикрывать, а то наше и так хорошее, а импорт мешает становиться ещё хорошечнее ? Ну а кули, с такой крышей чего не набавлять...
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