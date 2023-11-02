Красноярец с кувалдой разбил машину должника

В июле 2023 года мужчины встретились у дома должника. На встрече он вернул лишь 4,5 тысячи рублей. Он заявил, что ему нужно дойти до банкомата, чтобы снять остальные деньги, но уже через пять минут его телефон оказался недоступен.



Красноярец понял, что ему не вернут долг и сильно разозлился. Позже он "удачно" нашел кувалду и пошел к машине, где сидел должник. Мужчина разбил автомобиль: выбил стекла и фары, а также помял двери и капот. Бывший приятель успел выбежать из авто.



Теперь дебошира будут судить. Ущерб от его действий оценили в 480 тысяч рублей.

