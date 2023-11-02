FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12008 постов • 841 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Красноярец с кувалдой разбил машину должника

Красноярец с кувалдой разбил машину должника

Автор:
02 ноября 2023 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Красноярец   ЧП   авто   долг   конфликт   кувалда   разбил машину   
961
1
1

История началась ещё прошлой осенью, когда мужчина занял своему знакомому 65 тысяч рублей на ремонт машины. Приятель обещал вернуть долг в ближайшее время, но за 9 месяцев это так и не произошло.

В июле 2023 года мужчины встретились у дома должника. На встрече он вернул лишь 4,5 тысячи рублей. Он заявил, что ему нужно дойти до банкомата, чтобы снять остальные деньги, но уже через пять минут его телефон оказался недоступен.

Красноярец понял, что ему не вернут долг и сильно разозлился. Позже он "удачно" нашел кувалду и пошел к машине, где сидел должник. Мужчина разбил автомобиль: выбил стекла и фары, а также помял двери и капот. Бывший приятель успел выбежать из авто.

Теперь дебошира будут судить. Ущерб от его действий оценили в 480 тысяч рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Красноярец   ЧП   авто   долг   конфликт   кувалда   разбил машину   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Nigilist 58 минут назад
"Развалинами рейхстага - удовлетворен!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
MPEG-8 7 минут назад
Теперь, поменяются ролями.
Продолжение следует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Karelian 14 минут назад
65000 с процентами за 9 месяцем - это случайно не 480000?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Может быть, не "занял знакомому", а "одолжил знакомому" (дал в долг)? А то как-то ситуация не совсем понятна, кто кому должен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh 53 минуты назад
А потому что некуй денег давать в долг. Вон, куча банков есть - там пусть и берут, им пусть и не отдают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA 54 минуты назад
«Занимай ровно столько, сколько готов потерять» - народная мудрость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1335510



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Москвичка заступилась и спасла парня, которого собирались избить дети приезжих
Москвичка заступилась и спасла парня, которого собирались избить дети приезжих
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Дружить и добиваться результатов несмотря ни на что
Дружить и добиваться результатов несмотря ни на что
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриный бульон

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#автомир#Юмор#интересно#ДТП#позитив#история#улыбнуло#Еда#сарказм
#фото#люди#Прикол#фильм#авто аварии#Автовсячина#в мире#полиция#задержание#шоу бизнес
#автомобили#животные#кино#аварии#интересное#подборка#факты#истории#знаменитости#Ynews
Дружить и добиваться результатов несмотря ни на что Дружить и добиваться результатов несмотря ни на что С многоуровневой парковки свалился автомобиль С многоуровневой парковки свалился автомобиль Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход Дорожные разборки в Рязани: один из водителей получил перелом таза Дорожные разборки в Рязани: один из водителей получил перелом таза

На что жалуетесь?

Вернуться