Как 3 идиота УАЗ угоняли

"28 октября в полицию Дзержинского района города обратился 42-летний мужчина с заявлением об угоне, принадлежащего ему автомобиля УАЗ. Транспортное средство было припарковано у дома по ул. Московская.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного ОП№3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г. Волгограду обнаружили похищенный автомобиль недалеко от места происшествия и задержали подозреваемых в угоне. Ими оказались трое 17-летних студентов – второкурсников одного из техникумов.



Компания студентов вышла на улицу после отдыха в бане, увидела автомобиль УАЗ и решила его угнать. Вскрыв транспортное средство, они начали его катить, чтобы завести двигатель, но безуспешно. Откатив машину, злоумышленники так и не смогли ее завести и, бросили.



По данному факту проводится проверка. Все материалы будут переданы в следственные органы".