Как 3 идиота УАЗ угоняли

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Случилось всё 28 октября в Волгограде. Трое 17-летних идиотов решили угнать припаркованный автомобиль УАЗ, но кое-что не учли. Подробности далее.
"28 октября в полицию Дзержинского района города обратился 42-летний мужчина с заявлением об угоне, принадлежащего ему автомобиля УАЗ. Транспортное средство было припарковано у дома по ул. Московская.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного ОП№3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г. Волгограду обнаружили похищенный автомобиль недалеко от места происшествия и задержали подозреваемых в угоне. Ими оказались трое 17-летних студентов – второкурсников одного из техникумов.
Компания студентов вышла на улицу после отдыха в бане, увидела автомобиль УАЗ и решила его угнать. Вскрыв транспортное средство, они начали его катить, чтобы завести двигатель, но безуспешно. Откатив машину, злоумышленники так и не смогли ее завести и, бросили.
По данному факту проводится проверка. Все материалы будут переданы в следственные органы".
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного ОП№3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г. Волгограду обнаружили похищенный автомобиль недалеко от места происшествия и задержали подозреваемых в угоне. Ими оказались трое 17-летних студентов – второкурсников одного из техникумов.
Компания студентов вышла на улицу после отдыха в бане, увидела автомобиль УАЗ и решила его угнать. Вскрыв транспортное средство, они начали его катить, чтобы завести двигатель, но безуспешно. Откатив машину, злоумышленники так и не смогли ее завести и, бросили.
По данному факту проводится проверка. Все материалы будут переданы в следственные органы".
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