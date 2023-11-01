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Как 3 идиота УАЗ угоняли

Как 3 идиота УАЗ угоняли

Автор:
01 ноября 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   угон   
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Случилось всё 28 октября в Волгограде. Трое 17-летних идиотов решили угнать припаркованный автомобиль УАЗ, но кое-что не учли. Подробности далее.
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Метки: Видео   ДТП   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   угон   
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8  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
А чего не учли-то? Любопытно же!
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726
cdzpm 23 минуты назад
угнать припаркованный автомобиль УАЗ, но кое-что не учли... ЧТО, что они не учли?!!! Это УАЗ!!!
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
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3k
Χάρων Час назад
Они сами покататься хотели или "буханку" покатать?
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508
ruslan d 2 часа назад
Ну поругают и отпустят
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