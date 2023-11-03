FISHKINET
Сообщество Аварии 7283 поста • 559 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Очередное самокатное, спешащее закрыть сезон

Очередное самокатное, спешащее закрыть сезон

Автор:
03 ноября 2023 13:25
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   самокат   
1082
1
1
В центре Петербурга в Ковенском переулке самокатчик при попытке пересечь пешеходный переход не спешившись въехал в автомобиль Смарт. Пострадавших нет, самокатчик скрылся.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   самокат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Макс73 38 минут назад
Идёшь по тротуару и через 5 минут возникает желание купить биту и ходить с ней и прям спешивать этих гомосеков с размаху пока они БМВ приобрести не успели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
674
дмитрий Час назад
В центре Петербурга в Ковенском переулке велосипедист при попытке пересечь пешеходный переход не спешившись въехал в автомобиль, поехал дальше и всем до!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35468



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют по-другому на себя взглянуть
Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют...
Набирающие популярность в сообществах
Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили
Цитаты великих людей, которые они никогда не говорили
Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах
Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда н спросили паспорт на кассе

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#интересное#позитив#ДТП#Автовсячина#подборка#истории#собака
#животные#автомобили#Прикол#в мире#факты#США#забавно#фильм#Китай#Москва
#машина#автомир#люди#кино#аварии#авто аварии#улыбнуло#Еда#суд#полиция
Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео) Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход Ехал на красный и даже не пытался тормозить Ехал на красный и даже не пытался тормозить Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП Был молодым и слишком самоуверенным Был молодым и слишком самоуверенным

На что жалуетесь?

Вернуться