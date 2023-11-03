Очередное самокатное, спешащее закрыть сезон

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В центре Петербурга в Ковенском переулке самокатчик при попытке пересечь пешеходный переход не спешившись въехал в автомобиль Смарт. Пострадавших нет, самокатчик скрылся.
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