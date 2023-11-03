Очередное самокатное, спешащее закрыть сезон

Xiaomi 14 Pro вместо молотка забивает гвозди (видео)

Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход

Ехал на красный и даже не пытался тормозить

Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП

Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП

Был молодым и слишком самоуверенным