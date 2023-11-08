"Балет" на обледеневшей дороге в США

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В американском штате Висконсин пришли заморозки и начался день жестянщика. Если верить сайтам прогноза погоды, то климат там схож с московским.
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