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"Балет" на обледеневшей дороге в США

"Балет" на обледеневшей дороге в США

Автор:
08 ноября 2023 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   гололёд   машина   
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В американском штате Висконсин пришли заморозки и начался день жестянщика. Если верить сайтам прогноза погоды, то климат там схож с московским.
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Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   гололёд   машина   
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3  комментария
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26k
Влад 2 часа назад
И все из-а двух дебилов которые сами не пострадали и слиняли с места ДТП.
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57k
dima423 Час назад
а дебил который изначально крутанулся, постоял минуту, создал массовую аварию и съепался... а мог ведь и сразу уехать и аварии бы не было...козел, че сказать)
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