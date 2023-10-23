Ничему их жизнь и интернет не учат. Преступление и наказание

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Столичный Дептранс показал видео летнего нападения на своего сотрудника и озвучил его итоговые результаты - нарушитель, который напал на контролера "Московского паркинга", получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
"Инцидент произошел в июле. Наш сотрудник работал на Большой Садовой улице, где к нему подбежал незнакомый мужчина и начал бить его по лицу. В результате контролер получил перелом носа.
Мы оказали полное содействие правоохранительным органам в установлении личности нападавшего. После чего состоялся суд.
Те, кто совершают в отношении контролеров противоправные действия, неминуемо отвечают за это по закону"
Мы оказали полное содействие правоохранительным органам в установлении личности нападавшего. После чего состоялся суд.
Те, кто совершают в отношении контролеров противоправные действия, неминуемо отвечают за это по закону"
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Метки: Видео ДТП Дептранс аварии авто авто аварии автомир автомобили машина парковка преступление и наказание
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В колонии пусть свои навыки показывает
там ему быстро рот порвут....
Надеюсь, побольше бойцов отправится топтать зону и показывать там свои навыки рукопашного боя.
Неужели кто-то считает, что сотрудник штрафует лично и по своей инициативе? В голове не укладывается, что можно не нарушать? Не нравится платная парковка? Не паркуйся! Вроде все просто.
Иногда будут бить...