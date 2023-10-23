Ничему их жизнь и интернет не учат. Преступление и наказание

"Инцидент произошел в июле. Наш сотрудник работал на Большой Садовой улице, где к нему подбежал незнакомый мужчина и начал бить его по лицу. В результате контролер получил перелом носа.



Мы оказали полное содействие правоохранительным органам в установлении личности нападавшего. После чего состоялся суд.



Те, кто совершают в отношении контролеров противоправные действия, неминуемо отвечают за это по закону"