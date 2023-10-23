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Ничему их жизнь и интернет не учат. Преступление и наказание

Ничему их жизнь и интернет не учат. Преступление и наказание

Автор:
23 октября 2023 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   преступление и наказание   
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Столичный Дептранс показал видео летнего нападения на своего сотрудника и озвучил его итоговые результаты - нарушитель, который напал на контролера "Московского паркинга", получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   преступление и наказание   
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3  комментария
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91k
Херанука Паибалу Полчаса назад
И поделом
В колонии пусть свои навыки показывает
там ему быстро рот порвут....
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11k
Б.Касторский 9 минут назад
Сколько дураков. Знают вроде, что повсюду камеры, а у сотрудника паркинга так и вовсе регистратор. Но нет! Бойцы!
Надеюсь, побольше бойцов отправится топтать зону и показывать там свои навыки рукопашного боя.
Неужели кто-то считает, что сотрудник штрафует лично и по своей инициативе? В голове не укладывается, что можно не нарушать? Не нравится платная парковка? Не паркуйся! Вроде все просто.
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34k
Fat Lynx 15 минут назад
Ну... контролер паркинга в априори должен понимать, что платить ему будут мало, а все окружающие будут ненавидеть и призирать.
Иногда будут бить...
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