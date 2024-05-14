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Барин на BMW подъехал, расступитесь холопы

Барин на BMW подъехал, расступитесь холопы

Автор:
14 мая 2024 09:45
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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Много уже роликов было, демонстрирующих культуру вождения на автомобилях БМВ, но это уже какой-то новый уровень. Видео с Большого Рязанского кольца.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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12  комментариев
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Спешил к мужу, наверное чтобы евровидение смотреть - вдвоём.....
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979
Takerey 6 минут назад
Вчера как раз наблюдала очередного тридвараса на бмв. На светофоре стоял старый х5, весь в хлам утонированный, с дисулями и огромными колёсьями. Но вишенкой на торте был номер. Просто три буквы ЕКХ и регион 77. Еще и кривовато приклеенный. Я аж начала оглядываться в поисках кирпича. ТАк захотелось постучаться и восхититься крутостью. НИНАВИЖУ таких дебилов
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248
Евгений Бобр Полчаса назад
Что не новость про БМВ то очередной кринж)
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25k
sanchesS80 38 минут назад
На БМЧ конечно чудак на букву М, это не оспаривается. Но и белый ему под стать - умышленно ускорился чтобы нагадить.

11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями
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9k
Pravednik84 Час назад
Вот рег не прав - я бы после первого недоинцидента с трёхбуквенным, постарался бы разорвать с ним дистанцию (съехал бы на обочину и подождал бы там с минутку) - встречный камаз может снести трхбуквенного на меня.
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30k
Serg2001 2 часа назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1470 постов (1491 в горячем)

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