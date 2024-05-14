Барин на BMW подъехал, расступитесь холопы

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Много уже роликов было, демонстрирующих культуру вождения на автомобилях БМВ, но это уже какой-то новый уровень. Видео с Большого Рязанского кольца.
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11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями