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Очень дорогое перестроение получилось

Очень дорогое перестроение получилось

Автор:
18 октября 2023 11:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Москве на Киевском шоссе водитель грузовика КАМАЗ при перестроении в соседнюю полосу зацепил попутный кроссовер Ниссан, который в свою очередь ударил ещё 2 автомобиля - Инфинити и Мерседес. Никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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5k
satra 2 часа назад
За рулем КАМАЗа явно "профессионал" пересевший из таксистов.
Так уверено выворачивать в свою слепую зону.
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3k
Anners Час назад
Меня всегда жутко стремает в слепой зоне у большегруза находиться.
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Ну КАМАЗ тут по-любому не виновен. Вот если бы он с БЕЛАЗом столкнулся - то был бы виноват КАМАЗ. Тут же как - кто сильнее и больше, тот и прав!
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