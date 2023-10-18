Очень дорогое перестроение получилось

В Москве на Киевском шоссе водитель грузовика КАМАЗ при перестроении в соседнюю полосу зацепил попутный кроссовер Ниссан, который в свою очередь ударил ещё 2 автомобиля - Инфинити и Мерседес. Никто не пострадал.

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