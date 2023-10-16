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Огненное ДТП со стоящим автомобилем

Огненное ДТП со стоящим автомобилем

Автор:
16 октября 2023 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Дептранс опубликовал новое видео из рубрики "чем заканчивается стоянка на оживлённом шоссе". 14 октября в Москве на проспекте Мира в районе дома №104 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. О пострадавших не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Aleks Минуту назад
Последнее видео, пестец как смешно, уржаться...
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