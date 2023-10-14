В Тюмени пьяный мужчина разбил Lexus друга из-за обиды





Два друга сидели вечерком и распивали спиртное. Однако что-то пошло не так и разговор между друзьями перерос в конфликт. Агрессивный друг кинулся на улицу и принялся лупасить иномарку, а после ушёл спать. Но акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения.



Личность подозреваемого сотрудники полиции быстро установили и задержали. Скоро будет суд. Вероятно, 44-летний тюменец так делать больше не будет. И поневоле выплатит миллионную сумму ущерба.