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В&nbsp;Тюмени пьяный мужчина разбил Lexus друга из-за обиды

В Тюмени пьяный мужчина разбил Lexus друга из-за обиды

Автор:
14 октября 2023 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: Lexus   Видео   Тюмень   авто   друг   машина   обида   пьяный мужчина   
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Накануне товарищи вместе распивали спиртные напитки, но повздорили.



Два друга сидели вечерком и распивали спиртное. Однако что-то пошло не так и разговор между друзьями перерос в конфликт. Агрессивный друг кинулся на улицу и принялся лупасить иномарку, а после ушёл спать. Но акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения.

Личность подозреваемого сотрудники полиции быстро установили и задержали. Скоро будет суд. Вероятно, 44-летний тюменец так делать больше не будет. И поневоле выплатит миллионную сумму ущерба.

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Метки: Lexus   Видео   Тюмень   авто   друг   машина   обида   пьяный мужчина   
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1  комментарий
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Антон Час назад
Вот чёрт. Лучше бы другу [мат]*сину начистил.
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