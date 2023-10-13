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Парочка новых видео с авариями от Дептранса со МКАДа и МСД

Парочка новых видео с авариями от Дептранса со МКАДа и МСД

Автор:
13 октября 2023 09:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   МСД   Москва   СВХ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На Московском скоростном диаметре в районе дома №1 по Амурской улице автомобиль врезался в грузовик, осуществляющий прикрытие при проведении дорожных работ. О пострадавших пока не сообщается, но учитывая повреждения автомобиля выжить в такой аварии очень сложно.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   МСД   Москва   СВХ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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91k
Херанука Паибалу Час назад
1. КИА шла в режиме "газ в пол", далеко за 150 км\ч
чудо начало лихорадочно крутить рулем - дальше их уже было не спасти
.
.
У нас дорожники выставляют "мигающий" знак метров за 100-150 на трассе М-4
потом - еще один
это дешевле, чем восстанавливать жопу грузовика..
.
2. СМС - великое дело
но и останавливаться без нужды"в полосе движения" - большая глупость
не думаю, что восстановление "жопы" ГАЗели будет дешевле, чем "скатиться до обочины даже на спущенном колесе"
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5k
satra 3 минуты назад
МСД ограничение 90 км/час и это тот случай, когда лучше ехать 90 км/час или меньше. Пресловутые +20 там не стоит.
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112k
Z_Павел Юрьевич_V 20 минут назад
Перепутал дорогу с гоночной трассой, а тут, раз и препятствие. Бывает. Больше он так не будет!
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70
Dimonio Час назад
Неужели нельзя уйти в правый ряд накатом и прижаться, раз уж сломалось что-то. Вряд ли машина встаёт, как вкопанная в середине.
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