Парочка новых видео с авариями от Дептранса со МКАДа и МСД

1163
1
2
На Московском скоростном диаметре в районе дома №1 по Амурской улице автомобиль врезался в грузовик, осуществляющий прикрытие при проведении дорожных работ. О пострадавших пока не сообщается, но учитывая повреждения автомобиля выжить в такой аварии очень сложно.
Дополнено: Водитель и пассажир автомобиля Киа погибли на месте.
Второе видео с внешней стороны 48-го километра МКАД, где водитель легкового автомобиля, видимо, "провктыкал" в телефон и въехал в стоящий на аварийке фургон.
Второе видео с внешней стороны 48-го километра МКАД, где водитель легкового автомобиля, видимо, "провктыкал" в телефон и въехал в стоящий на аварийке фургон.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьяный водитель врезался в столб
- УАЗик полетел, как игрушечный
- Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле
- Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся
- Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП
Новости партнёров
реклама
чудо начало лихорадочно крутить рулем - дальше их уже было не спасти
.
.
У нас дорожники выставляют "мигающий" знак метров за 100-150 на трассе М-4
потом - еще один
это дешевле, чем восстанавливать жопу грузовика..
.
2. СМС - великое дело
но и останавливаться без нужды"в полосе движения" - большая глупость
не думаю, что восстановление "жопы" ГАЗели будет дешевле, чем "скатиться до обочины даже на спущенном колесе"
потом - еще один. это дешевле, чем восстанавливать жопу грузовика.."
На видео видны летящие конусы, которые где-то заранее стояли. Обычно там несколько рядов предупреждений, в том числе и на табло над дорогой. А такая машина прикрытия - это уже необходимость, чтобы спасти жизни рабочих. Сколько ни поставь - всё равно кто-нибудь умудрится прилететь.