Парочка новых видео с авариями от Дептранса со МКАДа и МСД

На Московском скоростном диаметре в районе дома №1 по Амурской улице автомобиль врезался в грузовик, осуществляющий прикрытие при проведении дорожных работ. О пострадавших пока не сообщается, но учитывая повреждения автомобиля выжить в такой аварии очень сложно.

0

Дополнено: Водитель и пассажир автомобиля Киа погибли на месте. Второе видео с внешней стороны 48-го километра МКАД, где водитель легкового автомобиля, видимо, "провктыкал" в телефон и въехал в стоящий на аварийке фургон. 2023-10-13T09:35:59+03:00 Пропустить Дополнено: Водитель и пассажир автомобиля Киа погибли на месте.



Второе видео с внешней стороны 48-го километра МКАД, где водитель легкового автомобиля, видимо, "провктыкал" в телефон и въехал в стоящий на аварийке фургон.