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"Незаметно" подкравшееся колесо со встречной полосы

"Незаметно" подкравшееся колесо со встречной полосы

Автор:
09 октября 2023 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   колесо   машина   
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На трассе в Архангельске водитель не заметил приближающееся со встречной полосы колесо от грузовика и допустил столкновение с ним. О пострадавших и последствиях не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   колесо   машина   
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2  комментария
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1k
Лимонадный Джо 8 минут назад
Либо на дорогу не смотрел, либо загипнотизировало...
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29k
Alex Полчаса назад
Колёсо наказало за "музыку "
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