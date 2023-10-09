"Незаметно" подкравшееся колесо со встречной полосы

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На трассе в Архангельске водитель не заметил приближающееся со встречной полосы колесо от грузовика и допустил столкновение с ним. О пострадавших и последствиях не сообщается.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили колесо машина
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