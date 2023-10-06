Жёсткий наезд на пешехода в Карелии

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, "58 - летний водитель управляя автомашиной УАЗ с неисправной тормозной системой, проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал 70 - летний пешеход, госпитализирован".

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