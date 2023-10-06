FISHKINET
Сообщество Аварии 7174 поста • 557 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Жёсткий наезд на пешехода в Карелии

Жёсткий наезд на пешехода в Карелии

Автор:
06 октября 2023 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
912
1
1
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, "58 - летний водитель управляя автомашиной УАЗ с неисправной тормозной системой, проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал 70 - летний пешеход, госпитализирован".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Yapon_otez 48 минут назад
Такое ощущение, что тормоза отказали... Очень похоже. Печально, да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
441
Александр Богомолов 8 минут назад
Как там в детском стишке?
"Тормозите сразу в папу,
Папа мягкий, он простит."
Это чё вообще за маневр был? Пешеход увидел неостанавливающееся авто, решил пропустить, но не тут то было. Водитель решил задавить его любой ценой. Что то больше похоже что водила синий и тормоза тут вообще не причем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
Реакция окружающих, конечно, молниеносная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 14 минут назад
Вот яркий пример почему надо смотреть по сторонам даже переходя на зеленый... отказали тормоза) Правда водила все равно виноват... надо было справа в забор врезаться, об него тормозить, еще заранее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Полчаса назад
Да как так???!!! Ты на право смотришь или телефон вместо башки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 36 минут назад
Обычная история. "Пешеход прав, но мёртв" Не убедился в своей безопасности, а тем более, на регулируемом переходе.. На регулируемом нужно быть вдвое внимательнее. Если бы убедился, то не пострадал бы. Возраст! Нельзя в таком возрасте переходить дорогу по переходу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей 38 минут назад (изменен)
Если были бы проблемные тормоза, то времени хватало коробкой успеть затормозить, да в крайнем случае об забор, но скорость не только не снижалась, а по-моему даже газку поддал после аварии.
Кто-то синьку отмазать пытается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31149



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети
Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям...
Набирающие популярность в сообществах
Самые опасные банды России. Самые опасные ОПГ РФ. Интересные факты
Самые опасные банды России. Самые опасные ОПГ РФ. Интересные факты
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#США#конфликт#позитив#полиция
#в мире#автомобили#интересно#интересное#ДТП#кино#история#подборка#Разное#искусство
#люди#автомир#животные#факты#авто аварии#Китай#фильм#истории#Жизнь#пешехода сбили
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею" Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею" Погоня закончилась на бетонном столбе Погоня закончилась на бетонном столбе Довыпендривались. Очень дорогое ДТП со смертельным исходом Довыпендривались. Очень дорогое ДТП со смертельным исходом В это сложно поверить, но он выжил В это сложно поверить, но он выжил "Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре "Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре

На что жалуетесь?

Вернуться