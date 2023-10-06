Жёсткий наезд на пешехода в Карелии

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По сообщению Госавтоинспекции Карелии, "58 - летний водитель управляя автомашиной УАЗ с неисправной тормозной системой, проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал 70 - летний пешеход, госпитализирован".
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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"Тормозите сразу в папу,
Папа мягкий, он простит."
Это чё вообще за маневр был? Пешеход увидел неостанавливающееся авто, решил пропустить, но не тут то было. Водитель решил задавить его любой ценой. Что то больше похоже что водила синий и тормоза тут вообще не причем.
Кто-то синьку отмазать пытается?