"Смерть" с косой и собака

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На трассе М4 в Тульской области автомобилю с видеорегистратором не посчастливилось столкнуться с внезапно выбежавшей собакой на проезжую часть. На обочине с косой был, возможно, хозяин собаки. Владелец автомобиля пишет, что у него было КАСКО, а ущерб от такой встречи на полмиллиона.
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Это кошмар какой-то.