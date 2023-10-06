FISHKINET
Сообщество Аварии 7174 поста • 557 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
"Смерть" с косой и собака

"Смерть" с косой и собака

Автор:
06 октября 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   собака   
1356
1
1
На трассе М4 в Тульской области автомобилю с видеорегистратором не посчастливилось столкнуться с внезапно выбежавшей собакой на проезжую часть. На обочине с косой был, возможно, хозяин собаки. Владелец автомобиля пишет, что у него было КАСКО, а ущерб от такой встречи на полмиллиона.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Сталкер 55 минут назад
Дурында собака...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Stas 22 минуты назад
Собачку очень жаль, а вот хозяин (если он действитльно таковой - его и хозяином-то не назвать - просто урод безответственный) - редкостный ... Идти вдоль трассы и не держать собаку, которую может привлечь по сторонам все, что угодно((( Все животные попадают в рай...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi 36 минут назад
это что ж за авто у него, что ущерб на полмиллиона от собаки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31149



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети
Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Набирающие популярность в сообществах
Серия роликов про московские аббревиатуры
Серия роликов про московские аббревиатуры
Самые опасные банды России. Самые опасные ОПГ РФ. Интересные факты
Самые опасные банды России. Самые опасные ОПГ РФ. Интересные факты
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#США#конфликт#позитив#полиция
#в мире#автомобили#интересно#интересное#ДТП#кино#история#подборка#Разное#искусство
#люди#автомир#животные#факты#авто аварии#Китай#фильм#истории#Жизнь#пешехода сбили
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) Перебежать дорогу на красный свет - совсем плохая идея Перебежать дорогу на красный свет - совсем плохая идея Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке "Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре "Вырубился" и сбил 6 человек на тротуаре Ехал на красный и даже не пытался тормозить Ехал на красный и даже не пытался тормозить Потеряла управление и убила детей Потеряла управление и убила детей

На что жалуетесь?

Вернуться