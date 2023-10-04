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Японский авторынок ощутимо пострадал после ввода санкций против России

Японский авторынок ощутимо пострадал после ввода санкций против России

Автор:
04 октября 2023 16:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   БУ   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
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По заявлениям новостных агентств японские операторы БУ автомобилей вынуждены сокращать сотрудников, цены на подержанные машины снизились, а предложение выросло.

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Метки: Автовсячина   БУ   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
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7  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
еще годик, и будут приплачивать, чтобы забирали)
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3k
Pioner76 45 минут назад
Классно янки всех раком поставили.
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59k
Олег 51 минуту назад
как будет по-японски "зрада" ? И с выловом рыбы им не повезло....
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31k
Владимир Час назад
В Японии платить за б/у машину (причем б/у там считается уже от 5 лет) реально дохрена, дешевле новую взять. Интересно, а нафига такое вообще сделано, поддержка отечественного производителя? Но какая то очень странная..
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20k
Александр 2 часа назад
Нафиг те праворульные рыдваны. Из нипонии можно мотоциклы ещё везти, ИМХО.
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