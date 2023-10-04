Японский авторынок ощутимо пострадал после ввода санкций против России

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По заявлениям новостных агентств японские операторы БУ автомобилей вынуждены сокращать сотрудников, цены на подержанные машины снизились, а предложение выросло.
В качестве примера приводятся рассказы представителей компаний, которые занимаются продажами подержанных автомобилей. У одной из них доля продаж в Россию ранее превышала 50%, а сейчас упала ниже 20%. Другая вынуждена увольнять персонал, так как бизнес сократился на 70%.
В аукционном доме USS агентству отметили, что предложение на вторичном рынке Японии выросло на 20%, а средние цены снизились на 7%. Сейчас операторы рынка вынуждены пытаться перенаправлять потоки машин с пробегом в другие страны — в первую очередь те, где принято левостороннее движение. Власти, по данным агентства, отслеживают ситуацию, но отказываться от санкций не собираются: вместо этого рассматривается ряд мер по поддержке пострадавшей отрасли.
Россия ранее занимала важное место в автомобильном экспорте Японии, однако в начале августа власти страны ввели ряд ограничений. Запрет на поставки премиальных автомобилей действовал и ранее, но 9 августа его расширили до любых автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также всех гибридов и электрокаров.
Некоторые автомобили из Японии в Россию всё же разрешено вывозить. Однако в начале сентября отмечалось, что грузопоток на фоне введённых санкций уменьшился практически втрое.
В аукционном доме USS агентству отметили, что предложение на вторичном рынке Японии выросло на 20%, а средние цены снизились на 7%. Сейчас операторы рынка вынуждены пытаться перенаправлять потоки машин с пробегом в другие страны — в первую очередь те, где принято левостороннее движение. Власти, по данным агентства, отслеживают ситуацию, но отказываться от санкций не собираются: вместо этого рассматривается ряд мер по поддержке пострадавшей отрасли.
Россия ранее занимала важное место в автомобильном экспорте Японии, однако в начале августа власти страны ввели ряд ограничений. Запрет на поставки премиальных автомобилей действовал и ранее, но 9 августа его расширили до любых автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также всех гибридов и электрокаров.
Некоторые автомобили из Японии в Россию всё же разрешено вывозить. Однако в начале сентября отмечалось, что грузопоток на фоне введённых санкций уменьшился практически втрое.
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