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Красивая погоня за нарушителем в США

Красивая погоня за нарушителем в США

Автор:
04 октября 2023 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   Погоня   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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Со слов офицера полиции, при ночном патрулировании он заметил автомобиль BMW 640i, который ехал со скоростью 108 миль в час, когда разрешённые были только 65 миль в час, а после начала преследования ускорился до 140 миль в час (225 км/ч). В итоге автомобиль нарушителя догнали и смогли остановить. Хотелось бы, что бы и в нашей стране полицейские не жалели свои автомобили при поимке нарушителей.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   Погоня   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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18  комментариев
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Красиво, конечно.
Но не стоит забывать, что внезапный и сильный удар сзади может дорого обойтись тем, в кого они впечатали нарушителя. Вплоть до смертельного из-за захлёста головы.
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41k
Сергей Полчаса назад
А негра что в машину тоже через окно попал?
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29k
Alex Полчаса назад
Нигер еб@ный
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8k
KarabasBarabas 43 минуты назад
Странно, кстати, что подушки не стрельнули
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8k
KarabasBarabas 44 минуты назад
Чо они его не придушили коленом? Какой-то не законченный экшн.
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9k
Oleg 55 минут назад
негр... опять?
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7k
Станислав 56 минут назад
Дороги и город красивый, кста
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4k
Горожанин Час назад
На Луну полетели. На Марс полетели. Теслу на орбиту вывели. А технологию принудительной остановки автомобилей полицией из вне через встроенный и защищённый блок управления в авто на случай криминальной ситуации с целью безопасности граждан и имущества - это нет, на это технической мысли не хватает.
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56k
dima423 2 часа назад
Странный комментарий в посте... "когда уже у нас так же начнут?" Машина неверное угнанная...в итоге кто будет оплачивать ремонт этой машины и тех которые она повредила при дтп, уж точно не нигер, у него нету небось нихера? не говоря уже о том что при такой остановке могут пострадать прохожие или другие водители... По моему так можно остановить где то на трассе, где нет угрозы окружающим... но никак не в городе на оживленной улице)
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1k
Darki 2 часа назад
У нас так не смогут.За машинку поругают,а если машинка нарушителя ударит другую машинку,а она дорогая,а виноват будет всяко водитель полицейской машины,а у него жена,дети,ипотека.Автор,очи открой,у нас такого никогда не будет,в России же живём.
Ну можешь к юсовой примазаться,у неё всегда в стране всё хорошо.
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Ну кто бы сомневался, что там нигра со своей марухой... Крутой аблизьян, чо.
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48k
Максим Т. 2 часа назад
А они его не гоняли по городу?
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20k
Bill 2 часа назад
Не совсем понятна мысль автора. На видео полицейские гоняют машину нарушителя по всему городу на бешенной скорости. Даже удивительно что никого не убили в ДТП.
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