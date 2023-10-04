Красивая погоня за нарушителем в США

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Со слов офицера полиции, при ночном патрулировании он заметил автомобиль BMW 640i, который ехал со скоростью 108 миль в час, когда разрешённые были только 65 миль в час, а после начала преследования ускорился до 140 миль в час (225 км/ч). В итоге автомобиль нарушителя догнали и смогли остановить. Хотелось бы, что бы и в нашей стране полицейские не жалели свои автомобили при поимке нарушителей.
Основной экшен с 3:20, но можно и с самого начала
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Но не стоит забывать, что внезапный и сильный удар сзади может дорого обойтись тем, в кого они впечатали нарушителя. Вплоть до смертельного из-за захлёста головы.
Я полностью согласен с тем, что лучше уж пусть не жалеют тачки, чем гоняют по всему городу пока не влетит в невиновных людей.
"По моему так можно остановить где то на трассе, где нет угрозы окружающим... но никак не в городе на оживленной улице)"
у нас и на трассе такое не применяют. В редких случаях стреляют по колёсам, но свою машину ДПСники берегут.
Ну можешь к юсовой примазаться,у неё всегда в стране всё хорошо.