Красивая погоня за нарушителем в США

Со слов офицера полиции, при ночном патрулировании он заметил автомобиль BMW 640i, который ехал со скоростью 108 миль в час, когда разрешённые были только 65 миль в час, а после начала преследования ускорился до 140 миль в час (225 км/ч). В итоге автомобиль нарушителя догнали и смогли остановить. Хотелось бы, что бы и в нашей стране полицейские не жалели свои автомобили при поимке нарушителей.

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