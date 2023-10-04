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Водитель без прав сбил пешехода

Водитель без прав сбил пешехода

Автор:
04 октября 2023 11:16
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без прав   машина   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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1 октября автомобиль Киа К5, под управлением женщины, не имеющей водительских прав, совершил наезд на мужчину, который пересекал по пешеходному переходу дорогу. Пешеход получил телесные повреждения.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без прав   машина   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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13  комментариев
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6k
livaneth Час назад
Управление автомобилем без прав надо бы приравнять к ношению короткоствола без лицензии.
Аварию водителя без прав приравнять к стрельбе из криминального ствола.
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3k
SmartCat101 10 минут назад
ну и как эта дура оказалась за рулем? а главное зачем?
езду без прав , как и езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения давно пора прировнять к покушению на убийство и за это сажать а не пальчиком грозить!
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283
Михаил 21 минуту назад
Он вообще дорогу переходит как бессмертный... хоть бы раз в сторону глянул...
ЗЫ А баба дура конечно...
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7k
tamin Полчаса назад
Ублюдок. Посадить его надолго
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5k
pinbalist 40 минут назад
Ни капли не оправдываю автобл... за рулём, но в авариях с пешеходами - в 99% случаев пешики просто не смотрят по сторонам. Ну как так?
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13k
Кыся Час назад
Не оправдываю дуру без прав, но нафигам мужик сам ей под колеса кинулся? Он ведь видел машину, и тем не менее ломанулся прямо с разделительной полосы.
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37
Knives22 Кыся 56 минут назад
Посмотрел бы я как вы от машины будете уворачиваться.
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37
Knives22 Кыся 45 минут назад
Меня один раз и на тротуаре машина чуть не догнала, так что от того что придётся уворачиваться от машины никто не застрахован.
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3k
kuchipachi Час назад
Я так понимаю, что водитель ехал по левой полосе, поэтому мужик побежал вперёд, чтобы увернуться, но и водитель увидев пешехода решил увернуться в ту же сторону
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