Водитель без прав сбил пешехода

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1 октября автомобиль Киа К5, под управлением женщины, не имеющей водительских прав, совершил наезд на мужчину, который пересекал по пешеходному переходу дорогу. Пешеход получил телесные повреждения.
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- Перебежать дорогу на красный свет - совсем плохая идея
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Аварию водителя без прав приравнять к стрельбе из криминального ствола.
езду без прав , как и езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения давно пора прировнять к покушению на убийство и за это сажать а не пальчиком грозить!
ЗЫ А баба дура конечно...
Не знаю, как сейчас, но нас в СССР учили перед переходом остановиться и посмотреть направо и налево. Можно еще и вверх. ) И ключевое слово здесь - остановиться. Потеряете секунду, зато успеете подумать, оценить обстановку.