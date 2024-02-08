BMW XM сделают ещё более агрессивной

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Европейским тюнерам из Venuum показалось, что кроссовер BMW XM выглядит недостаточно агрессивно. Чтобы это исправить, мастера подготовили дизайн-проект под названием Black Rhino.
Автомобиль получил слегка видоизменённый передний бампер, капот с «ноздрёй», более массивные расширители колёсных арок и задний бампер с развитым диффузором, в котором виднеются сразу шесть выхлопных труб против четырёх у стандартного XM. Также на корме появился дополнительный спойлер, а обут паркетник в фирменные колёсные диски.
Пока проект Venuum существует в виде трёхмерной модели, а сроки его воплощения в реальность не озвучиваются. Уточняется лишь, что количество изготовленных экземпляров будет лимитировано.
Пока проект Venuum существует в виде трёхмерной модели, а сроки его воплощения в реальность не озвучиваются. Уточняется лишь, что количество изготовленных экземпляров будет лимитировано.
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Нормальные брутальный бэхи остались в 80-х и 90-х. А это вот на фотке похоже на увеличенную машинку Hot Wheels.
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Это после того как свою бэху раздолбали.А на новую деняк нет.
поворотники прямо с завода перестанут ставить?
далее конструктора: аэродинамика, впихивание силовых и вспомогательных агрегатов, эргономика и пр.
потом технологи: эта сталь так не штампуется, здесь нельзя варить, а тут точить, технологичность
затем унификация
опытные образцы, испытания, тесты
все по кругу (а может и не одному)
в конечном итоге серия, куча отзывных компаний, рестайлинг
а "тюнер" скажет: "Нарисовал им красотку, а сделали говно!"