BMW XM сделают ещё более агрессивной

Автомобиль получил слегка видоизменённый передний бампер, капот с «ноздрёй», более массивные расширители колёсных арок и задний бампер с развитым диффузором, в котором виднеются сразу шесть выхлопных труб против четырёх у стандартного XM. Также на корме появился дополнительный спойлер, а обут паркетник в фирменные колёсные диски.



Пока проект Venuum существует в виде трёхмерной модели, а сроки его воплощения в реальность не озвучиваются. Уточняется лишь, что количество изготовленных экземпляров будет лимитировано.