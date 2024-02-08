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BMW XM сделают ещё более агрессивной

BMW XM сделают ещё более агрессивной

Автор:
08 февраля 2024 15:46
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестайлинг   тюнинг   
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Европейским тюнерам из Venuum показалось, что кроссовер BMW XM выглядит недостаточно агрессивно. Чтобы это исправить, мастера подготовили дизайн-проект под названием Black Rhino.

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Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестайлинг   тюнинг   
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46  комментариев
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60k
dima423 8 часов назад
Красота... лан с технической стороной понятно, но вот казалось бы дизайн то все могут сделать...но наши не могут почему то)
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7k
Neo 9 минут назад
Будто из Lego собранная.
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1k
Grandelo Полчаса назад
Агрессивно выглядит, это точно, так и хочется из гранатамета [мат]...бать
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208
deadDEVIL 3 часа назад
В комментах, как обычно, хейтят те, кто и колесо от неё себе позволить не сможет.
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208
deadDEVIL 4 часа назад
Круто! Похожа на какого-нибудь Десептикона!
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152
aleksey090 4 часа назад
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10k
Сергей 4 часа назад
А столбам по фиг как выглядит BMW XM.
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208
deadDEVIL Сергей 4 часа назад
Это ты с МАРКовниками путаешь.
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586
Максим Эсфельд 5 часов назад
Дизайнеры медленно ,но верно движутся к версии Бетмобиля.
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4k
Петр 5 часов назад
Там тюнеры точно с Илоном Маском не консультировались?)
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297
ivandike 6 часов назад
Ноздри как у негра большие
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35k
БамбарбияКиргуду 6 часов назад
Хочется посвятить эту пестню агрессивным водителям бэмэвэ.
Ссылка youtu.be
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11k
Михаил 6 часов назад
чо их вообще без поворотников сделают?
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6k
Трям 6 часов назад
И че тут "агрессивного"? Квадратная .хуета из кубиков лего.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 6 часов назад
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897
FreelancerND 7 часов назад
Все [мат] и [мат].
Нормальные брутальный бэхи остались в 80-х и 90-х. А это вот на фотке похоже на увеличенную машинку Hot Wheels.
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8k
perekrestok 7 часов назад
Я не фанат БМВ. Но как вижу на дороге БМВ, то сразу предполагаю что за рулем агрессивный 22-летний водитель, который мозги оставил дома. Правда сейчас почему то водители БМВ обнаруживаются на других машинах. Но хоть марка меняется агрессивный стиль вождения остается.
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16k
куджо 7 часов назад
Хоспади и эти люди чем то не довольны китайцами ...
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127k
Аааа 7 часов назад
>> сделают более агрессивной

поворотники прямо с завода перестанут ставить?
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10k
АСИСЯЙ 7 часов назад
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12k
Krapiv 7 часов назад
ну так картинку нарисовать любую можно
далее конструктора: аэродинамика, впихивание силовых и вспомогательных агрегатов, эргономика и пр.
потом технологи: эта сталь так не штампуется, здесь нельзя варить, а тут точить, технологичность
затем унификация
опытные образцы, испытания, тесты
все по кругу (а может и не одному)
в конечном итоге серия, куча отзывных компаний, рестайлинг
а "тюнер" скажет: "Нарисовал им красотку, а сделали говно!"
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62
Ли Харви Освальд 7 часов назад
Куда ещё агрессивней? Чтобы они убивались сразу выезжая из автосалона?
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