Из двух старых BMW собрали несуществующую модель Volvo

С 1968 по 1975 год марка Volvo выпускала модель 164. В индексе зашифровано, что это был 4-дверный седан с 6-цилиндровым двигателем. Серийной версии 162, 2-дверного купе, не существовало, хотя один прототип, по некоторым сведениям, был построен.



Автор кастома решил, что у него будет второй в мире Volvo 162. Кузов полностью изготовили с нуля. Светотехника и, очевидно, мелкие элементы отделки взяты от Volvo 164. В линии бокового остекления угадывается купе BMW 3 серии Е36, и это неспроста.



Шасси, салон и некоторые внешние детали — это донорская двухдверка BMW M3. Несмотря на полностью оригинальный кузов, интерьер авторы проекта решили не трогать. Он полностью от исходного BMW. За исключением эмблемы по центру руля, на которой написано 162С.



Под капотом установлена «восьмёрка» от BMW M5 в кузове Е39. Она развивает 400 л.с., сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и приводит задние колёса. Динамические характеристики кастома не сообщаются. При имеющихся вводных он должен быть способен набрать 100 км/ч примерно за 4,5 секунды.