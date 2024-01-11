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Из двух старых BMW собрали несуществующую модель Volvo

Из двух старых BMW собрали несуществующую модель Volvo

Автор:
11 января 2024 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Volvo   Автовсячина   Финлядния   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
1192
6
Шведская компания никогда не выпускала двухдверную версию седана 164, но она появилась на свет благодаря кастомайзеру из Финляндии.
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Метки: BMW   Volvo   Автовсячина   Финлядния   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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2  комментария
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1k
Шершень 2 часа назад
Тогда уж 182. Движок восьмерка и двери две.
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6k
Трям Час назад
Смешали два говна...

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