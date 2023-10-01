Ученица автошколы сбила подростка на пешеходном переходе

В Екатеринбурге ученица автошколы сбила школьницу, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.
"Водитель-курсант, двигаясь по улице Щербакова под руководством инструктора, допустил наезд на школьницу, которая пресекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", – написали представители ГАИ.
Девочка была доставлена в больницу, ее состояние не уточняется.
На записи, предоставленной ведомством, заметно, что автомобиль проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. В это же время подросток, оглянувшись по сторонам, начинает бегом пересекать дорогу. Водитель попытался объехать пешехода и вывернул вправо, но в итоге ударил ребенка левым боком машины, от чего девочку откинуло на асфальт. Затем авто остановилось, а пострадавшая попыталась самостоятельно встать.
В ГИБДД отметили, что помимо обычного расследования обстоятельств ДТП, они проведут проверку автошколы, инспектор которой находился в машине.
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Научите своих детей переходить дорогу не только на разрешающий сигнал светофора, а ещё на отсутствие движущихся машин.
Спасает жизнь вовсе не "правильный" свет.
"автомобиль проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. В это же время подросток, оглянувшись по сторонам, начинает бегом пересекать дорогу"
тема очевидно рассчитана на эмоциональных мудаков не читающих дальше первого предложения?
если этого нет,
инструктор - на нары, школу - закрыть,
ученице пожизненный запрет на права ))
(а так да, инструктор так то виноват даже больше)
Любой дурак может давить на педаль газа, а вот соблюдают правила и осторожность только опытные водители.
Ээээ, а что учебной машине разрешён проезд на жёлтый (запрещающий) сигнал?