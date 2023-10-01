FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11820 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Ученица автошколы сбила подростка на пешеходном переходе

Ученица автошколы сбила подростка на пешеходном переходе

Автор:
01 октября 2023 10:21
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Ученица автошколы   автоледи   автошкола   водитель   пешеход   сбила на зебре   
1958
1
1

В Екатеринбурге ученица автошколы сбила школьницу, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

"Водитель-курсант, двигаясь по улице Щербакова под руководством инструктора, допустил наезд на школьницу, которая пресекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", – написали представители ГАИ.


Девочка была доставлена в больницу, ее состояние не уточняется.


На записи, предоставленной ведомством, заметно, что автомобиль проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. В это же время подросток, оглянувшись по сторонам, начинает бегом пересекать дорогу. Водитель попытался объехать пешехода и вывернул вправо, но в итоге ударил ребенка левым боком машины, от чего девочку откинуло на асфальт. Затем авто остановилось, а пострадавшая попыталась самостоятельно встать.


В ГИБДД отметили, что помимо обычного расследования обстоятельств ДТП, они проведут проверку автошколы, инспектор которой находился в машине.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   ДТП   Ученица автошколы   автоледи   автошкола   водитель   пешеход   сбила на зебре   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
banzai7 2 часа назад
Инструктор без сомнения виноват.
Научите своих детей переходить дорогу не только на разрешающий сигнал светофора, а ещё на отсутствие движущихся машин.
Спасает жизнь вовсе не "правильный" свет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
78
Пчёлка banzai7 Час назад
Причём именно переходить, а не перебегать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
644
Евгений 2 минуты назад
Почему везде пишут что девочка перебегала на зеленый? Она перебегала на красный! Зеленый ей загорелся когда она лежала на асфальте. Даже при таком фиговом качестве видно светофор пешехода. А девочка побежала очевидно на автобус который несколько секунд назад проехал, чтобы не опоздать. Она оглядываться начала когда проехал. Научите детей на красный не перебегать. Инструктор то же виноват. Курсантка явно не при чем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр Полчаса назад
Заехала она на переход уже под красный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий Полчаса назад
Сейчас инструктора такого уровня, хоть самих учи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
qwer 52 минуты назад
А инструктор в это время в телефон втыкал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Час назад
Она теперь нескоро за руль сядет, страх сильный будет. И хорошо, безопаснее будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 2 часа назад
"перебегала дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет."
"автомобиль проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. В это же время подросток, оглянувшись по сторонам, начинает бегом пересекать дорогу"
тема очевидно рассчитана на эмоциональных мудаков не читающих дальше первого предложения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
524
яков джугашвили 2 часа назад
Надо было выйти с тачки и дострелить придурка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 2 часа назад
машина для обучения должна быть оборудована дублирующими педалями,
если этого нет,
инструктор - на нары, школу - закрыть,
ученице пожизненный запрет на права ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 2 часа назад
Что-то мне подсказывает что не сдала...


(а так да, инструктор так то виноват даже больше)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тамара 2 часа назад
Виновата не ученица, а инструктор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Инструктор лицензии лишится 100пудово! Его косяк в чистом виде!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур Котовой 2 часа назад
Зачем он перебегать стал когда увидел что машина летит, наверно чтобы наверняка сбили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi 2 часа назад
Движение пешеход начал на красный сигнал светофора. Когда машинам загорелся красный, пешеход уже одну полосу пересёк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496563



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Илья, не надо, пожалуйста!": три автоджигита в Москве напали с ножами на семейную пару
"Илья, не надо, пожалуйста!": три автоджигита в Москве напали с ножами на семейную пару
18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон
18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон
Набирающие популярность в сообществах
Как приготовить самый вкусный борщ: секреты и хитрости от шефа
Как приготовить самый вкусный борщ: секреты и хитрости от шефа
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году по заказу компании Gaming Heads
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году...
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Прикол#забавно#конфликт#животные#СССР#в мире#новости#Россия#кошка
#фото#история#полиция#автомобили#интересно#автомир#дети#США#драка#мода
#Юмор#машина#красота#девушки#сарказм#Автовсячина#криминал#подборка#кража
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Наезд на пенсионерку при движении задним ходом по дворовой территории Наезд на пенсионерку при движении задним ходом по дворовой территории Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера наблюдения Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера наблюдения Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве Авария дня. В Екатеринбурге перебегавшего дорогу школьника переехал внедорожник Авария дня. В Екатеринбурге перебегавшего дорогу школьника переехал внедорожник Авария дня. Под Новосибирском парень бросился под фуру Авария дня. Под Новосибирском парень бросился под фуру

На что жалуетесь?

Вернуться