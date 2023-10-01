Ученица автошколы сбила подростка на пешеходном переходе

"Водитель-курсант, двигаясь по улице Щербакова под руководством инструктора, допустил наезд на школьницу, которая пресекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", – написали представители ГАИ.

Девочка была доставлена в больницу, ее состояние не уточняется.

На записи, предоставленной ведомством, заметно, что автомобиль проезжал перекресток на желтый сигнал светофора. В это же время подросток, оглянувшись по сторонам, начинает бегом пересекать дорогу. Водитель попытался объехать пешехода и вывернул вправо, но в итоге ударил ребенка левым боком машины, от чего девочку откинуло на асфальт. Затем авто остановилось, а пострадавшая попыталась самостоятельно встать.

В ГИБДД отметили, что помимо обычного расследования обстоятельств ДТП, они проведут проверку автошколы, инспектор которой находился в машине.