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В Подмосковье девушка утопила свою машину в водохранилище: всё из-за неправильной парковки

В Подмосковье девушка утопила свою машину в водохранилище: всё из-за неправильной парковки

Автор:
01 октября 2023 09:34
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   автоледи   машина   неудача   парковка   утопила   
1671
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Девушка приехала на базу отдыха, чтобы покататься на вейкборде. Она заглушила авто, но так торопилась, что забыла переключить коробку передач в режим паркинга.

Вытащив ключ, москвичка сразу направилась к пляжу, однако в этот момент машина вдруг поехала и, обогнав владелицу, рухнула в воду.


Авто уже подняли из воды, но спасти его теперь может только капитальный ремонт.

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Метки: Видео   авто   автоледи   машина   неудача   парковка   утопила   
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23  комментария
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4k
Могвай 45 минут назад
И сея пучина поглотила ея в один момент (Ц)
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5k
Kozlodoev 2 минуты назад
Демоны вселились... свчт свят свят...
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1k
Андрей 6 минут назад
Это как нужно было достать машину, что она самоубилась....
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1k
Igor Grishaev 14 минут назад
"Одеяло Убежало,
Улетела простыня,
И машинка,
Как лягушка,
Ускакала от меня"©
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2k
Алексей 16 минут назад
Механика что ли? Авто на автомате, если паркинг не поставить, двери вроде не даст закрыть.
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10k
hairov 21 минуту назад
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3k
· · 22 минуты назад
А как она ключ из замка зажигания вытащила ?
Заглушить двигатель можно в любом положении АКПП .
Но ключ зажигания не вынешь - он блокируется .
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7k
newegg Полчаса назад
Тупая курица.
Хоть бы шмутки под колесо бросила, попыталась остановить.
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34k
koleos72 Полчаса назад
Продаёццо, не бита, не крашена!
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3k
Pill 40 минут назад
Ручник? Не, не слышала. Подарили права
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8k
Дмитрий 42 минуты назад
Говорили дуре: Помой машину! Помой!....Вот результат. Машина сбежала и сама помылась.)))
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30
Евгений Бобр 49 минут назад
Машины тоже хотят купаться))
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29k
Alex 51 минуту назад
Такие ....бабы
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49k
Элек Мек 52 минуты назад
Лохушка.
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685
Шурман Час назад
Ссылка www.youtube.com
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685
Шурман Час назад
Утопила она не свою машину а машину матери , вот мать теперь радостная будет .
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4k
Горожанин Час назад
2пицца.
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5k
Дмитрий ! Час назад
А в какой режим она поставила коробку, нейтраль, и ручник не поставила? Скорее всего штифт в коробке на паркинге сорвало, т.к. уклон был, потому что на ручник надо ставить всё равно.
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82k
Доктор Джонс Час назад
Чтобы раз и навсегда разорвать отношения с ТП, машина решила просто утопиться...
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16k
banzai7 Час назад
Значит, не надо ей ездить.
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