В Подмосковье девушка утопила свою машину в водохранилище: всё из-за неправильной парковки

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Девушка приехала на базу отдыха, чтобы покататься на вейкборде. Она заглушила авто, но так торопилась, что забыла переключить коробку передач в режим паркинга.
Вытащив ключ, москвичка сразу направилась к пляжу, однако в этот момент машина вдруг поехала и, обогнав владелицу, рухнула в воду.
Авто уже подняли из воды, но спасти его теперь может только капитальный ремонт.
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Улетела простыня,
И машинка,
Как лягушка,
Ускакала от меня"©
Заглушить двигатель можно в любом положении АКПП .
Но ключ зажигания не вынешь - он блокируется .
Хоть бы шмутки под колесо бросила, попыталась остановить.