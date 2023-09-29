В Госдуме приняли закон о штрафах за навязывание допов. Но будет ли он работать?

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Штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.Кроме того, уточняется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований.Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.В изначальном варианте законопроекта, подготовленного в ЛДПР, штраф предлагалось привязывать к стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), в двукратном и трехкратном размере стоимости.Напомним, законопроект появился именно после того, как автодилеры начали продавать коврики к машинам за огромные деньги, а также навязывать еще другие услуги.Однако заработает ли эта норма? Позволит ли остепенить зарвавшихся дилеров? По мнению экспертов - нет.Как считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, навязывание дополнительных услуг еще надо доказать. Никто не отказывает в продаже автомобиля без кредита или ковриков. Не хочешь - не покупай. Но машины без ковриков в данный момент нет. А без кредита цена на эту же машину выше - потому что без кредита нет скидки. Если хотите - покупайте. Нет - до свидания.Штраф 40 тысяч для дилера - что мертвому припарки. Если те же коврики продаются некоторыми диллерами по 250 тысяч рублей.А если дилер выкупил автомобиль до его продажи клиенту, то он вообще волен выставлять любую цену на товар.Попытки заставить продавать товар по "правильной" цене в условиях дефицита обречены на провал. А с автомобилями у нас дефицит. Как только машины будут застаиваться в салонах, дилеры станут бегать за покупателями, предлагая бесплатный антикор и бесплатные зимние шины.