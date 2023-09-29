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В Госдуме приняли закон о штрафах за навязывание допов. Но будет ли он работать?

В Госдуме приняли закон о штрафах за навязывание допов. Но будет ли он работать?

Автор:
29 сентября 2023 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
2579
1
Госдумой в окончательном третьем чтении приняли законопроект предусматривающий ответственность для должностных и юридических лиц за навязывание дополнительных товаров и услуг при продаже. Идея отличная, хоть и несвоевременная, но есть одно огромное но - размер штрафа.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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20  комментариев
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937
Илья 2 часа назад
Заложат суммы штрафов в допы и продадут. Если раньше платили 240 тысяч за допы то теперь будем платить по 280 тысяч. Спасибо большое дебилы из ГД. Наберут спортсменов , певцов, атеров законы писать а народ мучайся от этих дебилов .
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27k
Matrosskin 15 минут назад
Хосподи, как далеки эти люди от реальности... Ну и будет " ОД" продавать авто в полном фарше, блэк-джеком и девушками с низкой социальной активностью "ОД2". А тот уже предлагать конечному покупателю как один товар, не 1 000 000 авто + 100 000 коврики + 100 000 поцелуй от менеджера, а 1 250 000 , в комплекте машина, коврики и можете ещё отсосать. И по закону всё будет правильно, если кто забыл - именно так продавали на заре времён Фокусы, либо жди 6 месяцев, либо зайди в соседнюю дверь и купи у этого же менеджера, но типо в другой компании из наличия
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7k
perekrestok 57 минут назад
Покупал Туарег в 2018 году. Последние машины 2 поколения. На машину наклеили бронепленку на капот и передние крылья, поставили метку. Всего плюс 150 тысяч к 3 миллионам. В принципе допы были полезные. То что творится сейчас это уже перебор. И цены задирают и допы навязывают. Как сказал менеджер в автосалоне:"Сейчас все хотят стать миллиардером после продажи одной машины". Надеялся что собянинский москвич немного сможет понизить цены, но глубоко ошибся.
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17
synco 57 минут назад
Наши депутаты, подобно узкомыслящим хомячкам, лучшим решением любой проблемы видят только одно - запрет и/или штраф. При этом вообще не одупляют того, что приводит к проблеме в реальной жизни и как это всё устроено. Законодательные импотенты какие-то...
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17
synco Олег Полчаса назад
Логика у Вас, моё почтение, конечно... Всё дело в обычных людях, оказывается. Не во в край обуревших от безнаказанности автодилерах, не в узколобых законодателях, не в безответственных ответственных чиновниках... Нет, это покупатели "дегенераты", оказывается. Ведь только покупатели несут ответственность, а все остальные интерессанты так просто, в бирюльки играют, ага
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3k
Past 58 минут назад
Допы особенно если человек берет машину в кредит это то зло которое будет всегда. Просто хотелось бы, что бы прописывали все четко и ясно, а не на задней стороне туалетной бумаги, в подарок, мелким шрифтом.
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13k
кот базилий Час назад
Ой!, дилеры испугались и "больше не будут". Чел. приходит в салон за машиной, а не бычить с продавцами. Да фуй они клали на ваши запреты и штрафы. Очередной высер от думы.
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7k
Станислав 2 часа назад
Это у кого такие цены??? Я бы очень хотел посмотреть на лоха, который купит защиту картера за 430 кусков.
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17k
Сергей 2 часа назад
От допов можно отказаться,скрывать цены на них не имеют право.Весной я три часа в салоне провел,слова"нет" и"не хочу "повторил раз двести аж трём сотрудникам, но в итоге уехал на машине без навязывания всякой фигни.
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Эх, где то золотое время, когда дилеры не просто зазывали, а молили приехать и посмотреть новинку. Конкуренция была такая, что жуть. Про выбор автомобилей и цены просто молчу.
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297
Серега Б.Касторский Час назад
Вот,вот.я форда покупал когда,выбил скидку в сорок тысяч,защиту двигателя,и зимние шины.На все подписались,лишь бы я купил авто.Эх,новый форд фокус за 660 тысяч,где те времена?
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