В Госдуме приняли закон о штрафах за навязывание допов. Но будет ли он работать?

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Госдумой в окончательном третьем чтении приняли законопроект предусматривающий ответственность для должностных и юридических лиц за навязывание дополнительных товаров и услуг при продаже. Идея отличная, хоть и несвоевременная, но есть одно огромное но - размер штрафа.
Штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.
Кроме того, уточняется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований.
Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
В изначальном варианте законопроекта, подготовленного в ЛДПР, штраф предлагалось привязывать к стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), в двукратном и трехкратном размере стоимости.
Напомним, законопроект появился именно после того, как автодилеры начали продавать коврики к машинам за огромные деньги, а также навязывать еще другие услуги.
Однако заработает ли эта норма? Позволит ли остепенить зарвавшихся дилеров? По мнению экспертов - нет.
Как считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, навязывание дополнительных услуг еще надо доказать. Никто не отказывает в продаже автомобиля без кредита или ковриков. Не хочешь - не покупай. Но машины без ковриков в данный момент нет. А без кредита цена на эту же машину выше - потому что без кредита нет скидки. Если хотите - покупайте. Нет - до свидания.
Штраф 40 тысяч для дилера - что мертвому припарки. Если те же коврики продаются некоторыми диллерами по 250 тысяч рублей.
А если дилер выкупил автомобиль до его продажи клиенту, то он вообще волен выставлять любую цену на товар.
Попытки заставить продавать товар по "правильной" цене в условиях дефицита обречены на провал. А с автомобилями у нас дефицит. Как только машины будут застаиваться в салонах, дилеры станут бегать за покупателями, предлагая бесплатный антикор и бесплатные зимние шины.
Кроме того, уточняется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований.
Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
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В изначальном варианте законопроекта, подготовленного в ЛДПР, штраф предлагалось привязывать к стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), в двукратном и трехкратном размере стоимости.
Напомним, законопроект появился именно после того, как автодилеры начали продавать коврики к машинам за огромные деньги, а также навязывать еще другие услуги.
Однако заработает ли эта норма? Позволит ли остепенить зарвавшихся дилеров? По мнению экспертов - нет.
Как считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, навязывание дополнительных услуг еще надо доказать. Никто не отказывает в продаже автомобиля без кредита или ковриков. Не хочешь - не покупай. Но машины без ковриков в данный момент нет. А без кредита цена на эту же машину выше - потому что без кредита нет скидки. Если хотите - покупайте. Нет - до свидания.
Штраф 40 тысяч для дилера - что мертвому припарки. Если те же коврики продаются некоторыми диллерами по 250 тысяч рублей.
А если дилер выкупил автомобиль до его продажи клиенту, то он вообще волен выставлять любую цену на товар.
Попытки заставить продавать товар по "правильной" цене в условиях дефицита обречены на провал. А с автомобилями у нас дефицит. Как только машины будут застаиваться в салонах, дилеры станут бегать за покупателями, предлагая бесплатный антикор и бесплатные зимние шины.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили закон машина штраф
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