Штрафовать и эвакуировать авто в Подмосковье теперь смогут без участия ГИБДД

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По аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом дела о неправильной парковке в Подмосковье теперь тоже будут рассматриваться местными властями без участия ГИБДД. Это касается как выписывания штрафов, так и принудительной эвакуации. Соответствующее постановление вступило в силу 7 февраля. В очереди на введение аналогичных мер стоят Севастополь и Татарстан.
В Московской области по статье КоАП 12.16.4 за нарушение правил остановки и стоянки положен штраф 1500 рублей. При наличии таблички «Работает эвакуатор» машину нарушителя могут увезти на штрафстоянку. Надзором должен заниматься назначенный «орган исполнительной власти». Протокол составляется «при непосредственном обнаружении» нарушения: автоматические камеры использовать нельзя.
Власти Подмосковья собираются выделить для новой функции более 200 сотрудников. Они станут контролировать как улицы, так и внутриквартальные и внутридворовые проезды. Инспекторов оснастят видеорегистраторами, планшетами и портативными принтерами для распечатывания протоколов.
Меру объясняли необходимостью снять нагрузку с инспекторов ГИБДД и усилить борьбу с нарушителями.
Власти Подмосковья собираются выделить для новой функции более 200 сотрудников. Они станут контролировать как улицы, так и внутриквартальные и внутридворовые проезды. Инспекторов оснастят видеорегистраторами, планшетами и портативными принтерами для распечатывания протоколов.
Меру объясняли необходимостью снять нагрузку с инспекторов ГИБДД и усилить борьбу с нарушителями.
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