Штрафовать и эвакуировать авто в Подмосковье теперь смогут без участия ГИБДД

В Московской области по статье КоАП 12.16.4 за нарушение правил остановки и стоянки положен штраф 1500 рублей. При наличии таблички «Работает эвакуатор» машину нарушителя могут увезти на штрафстоянку. Надзором должен заниматься назначенный «орган исполнительной власти». Протокол составляется «при непосредственном обнаружении» нарушения: автоматические камеры использовать нельзя.



Власти Подмосковья собираются выделить для новой функции более 200 сотрудников. Они станут контролировать как улицы, так и внутриквартальные и внутридворовые проезды. Инспекторов оснастят видеорегистраторами, планшетами и портативными принтерами для распечатывания протоколов.



Меру объясняли необходимостью снять нагрузку с инспекторов ГИБДД и усилить борьбу с нарушителями.