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Штрафовать и эвакуировать авто в Подмосковье теперь смогут без участия ГИБДД

Штрафовать и эвакуировать авто в Подмосковье теперь смогут без участия ГИБДД

Автор:
09 февраля 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Подмосковье   авто   автомир   автомобили   закон   машина   парковка   штраф   
1263
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По аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом дела о неправильной парковке в Подмосковье теперь тоже будут рассматриваться местными властями без участия ГИБДД. Это касается как выписывания штрафов, так и принудительной эвакуации. Соответствующее постановление вступило в силу 7 февраля. В очереди на введение аналогичных мер стоят Севастополь и Татарстан.

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Метки: Автовсячина   Подмосковье   авто   автомир   автомобили   закон   машина   парковка   штраф   
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4  комментария
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14k
ron 54 минуты назад
В целом, если это не коснётся меня, я - за! ))))
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10k
АСИСЯЙ 13 минут назад
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51k
Элек Мек Полчаса назад
Без ГИБДД называется-угон.
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89k
Taras Kozalupko 44 минуты назад
Пусть Воробей сначала заставит своих мэров нормальные парковочные места оборудовать, на те деньги, что будет платить этим 200 шуцманам.
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